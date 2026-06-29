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Największe gwiazdy muzyki pożegnały legendarnego Clive’a Davisa

W Nowym Jorku odbył się uroczysty pogrzeb Clive'a Davisa

2026.06.29

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Clive Davis 2026 IG

W Nowym Jorku odbył się uroczysty pogrzeb Clive’a Davisa – jednego z najbardziej wpływowych producentów i szefów wytwórni muzycznych w historii. W ostatnim pożegnaniu legendy uczestniczyli członkowie rodziny, przyjaciele oraz największe gwiazdy światowej sceny muzycznej.

Gwiazdorska obsada podczas ceremonii

Na uroczystości pojawiło się wiele znanych osobistości, które oddały hołd człowiekowi nazywanemu „Człowiekiem ze Złotymi Uszami”. Wśród uczestników znaleźli się między innymi Alicia Keys, Bruce Springsteen, Barry Manilow, Jennifer Hudson, Dionne Warwick oraz Kenny G. Artyści nie tylko uczestniczyli w ceremonii, ale również wystąpili, wspominając niezwykły wkład Davisa w rozwój światowej muzyki.

Odkrywca największych talentów

Clive Davis przez dekady odegrał kluczową rolę w karierach wielu wybitnych wykonawców. To właśnie on odkrył lub pomógł wypromować takie gwiazdy jak Whitney Houston, Aretha Franklin czy Kelly Clarkson. Jego wyjątkowy talent do wyszukiwania muzycznych talentów sprawił, że zyskał opinię jednego z najwybitniejszych producentów w historii branży.

Muzyczna legenda odeszła w wieku 94 lat

Clive Davis zmarł w wieku 94 lat w swoim domu na Manhattanie. Kilka tygodni wcześniej był hospitalizowany z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, jednak po wypisaniu ze szpitala wrócił do domu i, jak informowali jego przedstawiciele, dochodził do zdrowia.

W 2000 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Przez lata zasłynął również jako gospodarz prestiżowej gali poprzedzającej rozdanie nagród Grammy, która stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki. Jego dorobek i wpływ na przemysł muzyczny pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów.

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