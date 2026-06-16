Mystikal chce wycofać przyznanie się do winy przed ogłoszeniem wyroku w sprawie o gwałt

Amerykański raper Mystikal podjął próbę wycofania swojego przyznania się do winy w głośnej sprawie karnej z 2022 roku. Artysta twierdzi, że decyzję o zawarciu ugody procesowej podjął pod wpływem silnej presji emocjonalnej i bez pełnego zrozumienia jej konsekwencji.

Mystikal chce unieważnić wcześniejsze porozumienie

Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie, Michael Tyler wystąpił o wycofanie przyznania się do winy, które złożył 17 marca 2026 roku. Jego obrońcy argumentują, że raper znajdował się w trudnym stanie psychicznym i nie miał wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie skutków swojej decyzji.

W ramach ugody Mystikal przyznał się do popełnienia przestępstwa gwałtu trzeciego stopnia. W zamian prokuratura wycofała poważniejsze zarzuty, obejmujące m.in. gwałt pierwszego stopnia oraz bezprawne pozbawienie wolności. Maksymalny wymiar kary przewidziany w porozumieniu wynosił 20 lat więzienia.

Sprawa dotyczy oskarżeń z 2022 roku

Postępowanie dotyczy wydarzeń, które miały mieć miejsce w 2022 roku w miejscowości Prairieville. Według śledczych kobieta przebywająca w domu rapera została oskarżona przez niego o kradzież pieniędzy.

Poszkodowana twierdziła, że została pobita, duszona oraz pozbawiona możliwości opuszczenia posesji. Według jej zeznań Mystikal miał również dopuścić się napaści seksualnej. Kobieta zgłosiła także, że po zdarzeniu z jej telefonu wykonano transfer środków finansowych na konto rapera.

Wcześniejsze problemy prawne rapera

To nie pierwszy raz, gdy Mystikal mierzy się z poważnymi zarzutami dotyczącymi przestępstw seksualnych. W 2003 roku został skazany za napaść seksualną na swoją fryzjerkę. W związku z tamtym wyrokiem odbył karę sześciu lat pozbawienia wolności i po wyjściu z więzienia został wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Decyzja sądu jeszcze nie zapadła

Sąd nie wydał jeszcze decyzji dotyczącej wniosku o wycofanie przyznania się do winy. Jeśli zostanie on odrzucony, proces przejdzie do etapu wymierzenia kary zgodnie z warunkami zawartej wcześniej ugody.

Sprawa pozostaje jednym z najgłośniejszych postępowań dotyczących amerykańskich artystów hip-hopowych ostatnich lat i może mieć istotny wpływ na dalszą karierę muzyczną Mystikala.