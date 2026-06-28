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Monika Brodka ogłosiła radosną nowinę. Dziarma: „Stara, widzimy się na placu zabaw”

Monika Brodka spodziewa się drugiego dziecka

2026.06.28

opublikował:

Brodka

fot. YouTube

Monika Brodka podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością. Wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcia z sesji zdjęciowej, na których zaprezentowała ciążowy brzuszek. Tym samym potwierdziła, że wraz z partnerem oczekują narodzin drugiego dziecka.

Zdjęcia z ciążową sesją zachwyciły fanów

Na opublikowanych fotografiach Monika Brodka zapozowała w stylizacjach przygotowanych do sesji dla magazynu. W opisie wpisu wspomniała o rozmowie dotyczącej rodzinnej Żywiecczyzny oraz kulisach powstawania zdjęć, jednak to widoczny ciążowy brzuszek stał się głównym tematem komentarzy.

Pod postem pojawiły się setki gratulacji. Internauci życzyli przyszłym rodzicom dużo zdrowia i szczęścia, a wielu obserwatorów przyznało, że już wcześniej domyślało się, iż wokalistka spodziewa się kolejnego dziecka.

 

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Monika Brodka chroni swoje życie prywatne

Monika Brodka od lat należy do grona artystek, które bardzo rzadko dzielą się szczegółami życia prywatnego. Skupia się przede wszystkim na działalności muzycznej, a informacje dotyczące rodziny przekazuje sporadycznie.

Piosenkarka jest związana z Mikołajem Sygudą – operatorem i realizatorem teledysków. Para współpracuje również zawodowo. Pod koniec 2024 roku zakochani poinformowali o pierwszej ciąży, a w 2025 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko.

 

Fani zasypali Brodkę gratulacjami

Pod wpisem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia i radości z powodu szczęśliwej nowiny.

Jednym z najbardziej zauważonych wpisów był komentarz raperki Dziarmy, która również spodziewa się dziecka. Napisała krótko:

„Stara, widzimy się na placu zabaw”.

Nie zabrakło także wielu gratulacji od fanów:

„Second baby on the way. Gratulacje i dużo zdrowia!”

„Tak mi się wydawało na jednej ze storek, ale się cieszę! Gratulacje!”

 

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