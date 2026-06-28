Monika Brodka ogłosiła radosną nowinę. Dziarma: „Stara, widzimy się na placu zabaw”

fot. YouTube
Monika Brodka podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością. Wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcia z sesji zdjęciowej, na których zaprezentowała ciążowy brzuszek. Tym samym potwierdziła, że wraz z partnerem oczekują narodzin drugiego dziecka.
Zdjęcia z ciążową sesją zachwyciły fanów
Na opublikowanych fotografiach Monika Brodka zapozowała w stylizacjach przygotowanych do sesji dla magazynu. W opisie wpisu wspomniała o rozmowie dotyczącej rodzinnej Żywiecczyzny oraz kulisach powstawania zdjęć, jednak to widoczny ciążowy brzuszek stał się głównym tematem komentarzy.
Pod postem pojawiły się setki gratulacji. Internauci życzyli przyszłym rodzicom dużo zdrowia i szczęścia, a wielu obserwatorów przyznało, że już wcześniej domyślało się, iż wokalistka spodziewa się kolejnego dziecka.
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Monika Brodka chroni swoje życie prywatne
Monika Brodka od lat należy do grona artystek, które bardzo rzadko dzielą się szczegółami życia prywatnego. Skupia się przede wszystkim na działalności muzycznej, a informacje dotyczące rodziny przekazuje sporadycznie.
Piosenkarka jest związana z Mikołajem Sygudą – operatorem i realizatorem teledysków. Para współpracuje również zawodowo. Pod koniec 2024 roku zakochani poinformowali o pierwszej ciąży, a w 2025 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko.
Fani zasypali Brodkę gratulacjami
Pod wpisem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia i radości z powodu szczęśliwej nowiny.
Jednym z najbardziej zauważonych wpisów był komentarz raperki Dziarmy, która również spodziewa się dziecka. Napisała krótko:
„Stara, widzimy się na placu zabaw”.
Nie zabrakło także wielu gratulacji od fanów:
„Second baby on the way. Gratulacje i dużo zdrowia!”
„Tak mi się wydawało na jednej ze storek, ale się cieszę! Gratulacje!”
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