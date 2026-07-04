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Megan Thee Stallion debiutuje na rynku perfum. Raperka prezentuje zapach „Hot Girl Summer”

Raperka poszerza swoje biznesowe portfolio

2026.07.04

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Megan Thee Stallion 2026 ig

Megan Thee Stallion poszerza swoje biznesowe portfolio. Amerykańska raperka zapowiedziała premierę swoich pierwszych autorskich perfum Hot Girl Summer Eau de Parfum, stworzonych we współpracy z kosmetycznym gigantem Coty. To pierwszy zapach sygnowany nazwiskiem artystki, nad którym osobiście pracowała od etapu koncepcji aż po finalną kompozycję.

Megan Thee Stallion stworzyła własne perfumy

Informację o premierze perfum Megan Thee Stallion przekazała 1 lipca. Zapach Hot Girl Summer Eau de Parfum to efekt współpracy z firmą Coty – jednym z największych producentów kosmetyków i perfum na świecie.

Jak podkreśla artystka, projekt jest rozwinięciem marki Hot Girl Summer, która przez lata stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sloganów popkultury i symbolem pewności siebie oraz letniej energii.

Jak pachną perfumy Hot Girl Summer?

Megan Thee Stallion aktywnie uczestniczyła w tworzeniu kompozycji zapachowej. Perfumy łączą egzotyczne i ciepłe nuty, które mają oddawać klimat lata.

W kompozycji znalazły się:

  • mleczko kokosowe,
  • orchidea,
  • olejek z wetywerii.

Połączenie tych składników tworzy ciepły, lekko tropikalny zapach z kwiatowym sercem i drzewnym wykończeniem. Według producenta kompozycja ma uniwersalny charakter i może przypaść do gustu szerokiemu gronu odbiorców.

Charakterystyczny flakon i sprzedaż w dwóch wersjach

Perfumy wyróżniają się również oryginalnym flakonem inspirowanym płomieniem, który nawiązuje do wizerunku Megan Thee Stallion i idei „Hot Girl Summer”.

Do sprzedaży trafiły dwie wersje produktu – pełnowymiarowy flakon oraz mniejsze opakowanie podróżne. Początkowo perfumy były dostępne online w ramach wcześniejszego dostępu, a następnie pojawiły się także w sklepach sieci Ulta Beauty.

Kolejny biznesowy krok Megan Thee Stallion

Premiera Hot Girl Summer Eau de Parfum to kolejny etap rozwoju marki Megan Thee Stallion. Oprócz kariery muzycznej raperka od lat angażuje się w liczne projekty biznesowe, współprace reklamowe oraz sprzedaż własnych produktów.

W przeciwieństwie do wielu zapachów sygnowanych nazwiskami gwiazd, Megan podkreśla, że brała bezpośredni udział w procesie tworzenia perfum, od doboru nut zapachowych po projekt flakonu.

 

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