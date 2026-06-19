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Matka Olivera Tree zabrała głos potragcznej śmierci syna. Opublikowała poruszający wpis

Śledztwo w sprawie katastrofy trwa

2026.06.19

opublikował:

Olivier Tree Yt

W sieci pojawiają się kolejne reakcje po doniesieniach o śmierci Oliver Tree. Tym razem głos zabrała jego matka, Christine Begin Nickell, publikując wzruszający wpis w mediach społecznościowych.

Poruszające słowa matki Olivera Tree

Według relacji amerykańskich mediów Christine Begin Nickell opublikowała na Facebooku krótkie, ale niezwykle emocjonalne pożegnanie swojego syna.

„Nasz drogi synu Oliverze, uczyniłeś ten świat lepszym miejscem. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. RIP”.

Do wpisu dołączono archiwalne zdjęcie artysty z młodszych lat. Pod postem szybko pojawiły się tysiące komentarzy od fanów oraz osób składających rodzinie kondolencje. Matka muzyka miała również odpowiedzieć na jeden z komentarzy, dziękując za słowa wsparcia.

Tragiczna katastrofa nad Rio de Janeiro

Do wypadku doszło w dzielnicy Recreio dos Bandeirantes w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu, a następnie runęły na parking salonu samochodowego. W wyniku katastrofy wybuchł pożar, który uszkodził wiele znajdujących się w pobliżu pojazdów.

Łącznie zginęło sześć osób. W jednym ze śmigłowców znajdował się Oliver Tree wraz z pozostałymi pasażerami. Służby prowadzą postępowanie mające wyjaśnić dokładne przyczyny tragedii.

We wrześniu miał wystąpić w Warszawie

Oliver Tree przebywał w Ameryce Południowej w ramach trasy promującej album „Love You Madly Hate You Badly”, który ukazał się w kwietniu 2026 roku. Po koncertach w Brazylii i innych krajach regionu artysta miał rozpocząć europejską część tournée.

Na trasie znalazła się również Polska. 18 września muzyk miał wystąpić w warszawskim klubie Progresja. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów tej jesieni.

Fani wspominają artystę

Oliver Tree zdobył międzynarodową popularność dzięki takim utworom jak Life Goes On, Hurt czy Miss You. Charakterystyczny wizerunek, niekonwencjonalne teledyski oraz łączenie różnych gatunków muzycznych sprawiły, że zgromadził miliony fanów na całym świecie.

Po pojawieniu się informacji o tragedii media społecznościowe zapełniły się wpisami od fanów, artystów i współpracowników, którzy wspominają jego twórczość oraz wpływ na współczesną scenę muzyczną.

Śledztwo w sprawie katastrofy trwa

Według dostępnych informacji służby prowadzą dochodzenie mające ustalić przyczyny zderzenia śmigłowców. Na ten moment nie przedstawiono oficjalnych wniosków dotyczących przebiegu zdarzenia.

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