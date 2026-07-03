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Madonna wydaje album „Confessions II”. Następca kultowego „Confessions on a Dance Floor” już dostępny

„Parkiet jest rytualną przestrzenią”

2026.07.03

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Madonna 2026 okok

Madonna powraca z długo wyczekiwanym albumem „Confessions II”, który miał swoją premierę 3 lipca 2026 roku. Nowe wydawnictwo jest oficjalną kontynuacją kultowego krążka „Confessions on a Dance Floor” i stanowi jeden z najgłośniejszych muzycznych powrotów roku.

„Confessions II” – Madonna ponownie zaprasza na parkiet

Nowy album to połączenie tanecznych brzmień, nowoczesnej produkcji i charakterystycznego stylu Królowej Popu. Jeszcze przed premierą fani mogli zobaczyć hipnotyzujący zwiastun „Confessions II – The Film”, który zapowiadał nową erę w twórczości artystki.

Madonna ponownie stawia na muzykę klubową, jednak wzbogaca ją o bardziej osobiste teksty i refleksje dotyczące wspólnoty, emocji oraz siły tańca.

Gwiazdorscy goście na nowej płycie Madonny

Na albumie „Confessions II” nie zabrakło imponujących współprac z artystami reprezentującymi różne gatunki muzyczne.

Płytę promowały dwa single – „Bring Your Love”, nagrany wspólnie z Sabriną Carpenter, oraz „Love Sensation”, który szybko zdobył popularność na klubowych parkietach.

Na trackliście znalazły się także utwory z udziałem światowych gwiazd:

  • „Read My Lips” z udziałem Feida, wyprodukowany przez Tainy’ego,
  • „Bizarre”, przy którym pracował Martin Garrix,
  • „My Sins Are My Savior” z gościnnym udziałem Stromae,
  • wyjątkowy utwór nagrany wspólnie z córką Madonny, Lourdes Leon.

Za produkcję wybranych kompozycji odpowiada również ceniona producentka Arca, znana z eksperymentalnego podejścia do muzyki elektronicznej.

Madonna: „Parkiet jest rytualną przestrzenią”

Promując album, Madonna podkreśla, że taniec od zawsze był dla niej czymś znacznie więcej niż rozrywką.

Artystka opisuje parkiet jako miejsce budowania więzi, wyrażania emocji i duchowej przemiany. Jak wyjaśnia, podczas pracy nad płytą wraz z producentem Stuartem Price’em przyświecała im idea celebrowania życia poprzez ruch i muzykę.

Według Madonny kultura rave, światło, dźwięk i rytm pozwalają przekraczać własne granice oraz tworzyć wyjątkową wspólnotę ludzi połączonych muzyką.

Limitowane wydania „Confessions II”

Równolegle z premierą cyfrową do sprzedaży trafiły kolekcjonerskie wydania albumu.

Fani mogą wybierać spośród limitowanych kolorowych winyli, dostępnych między innymi w wersjach Translucent Pink, Neon Pink oraz Translucent Red. Dostępne są również rozszerzone edycje CD zawierające do 17 utworów, zapakowane w charakterystyczne przezroczyste pudełka z kolekcjonerskimi naklejkami.

„Confessions II” to jeden z najważniejszych albumów 2026 roku

Nowy album Madonny łączy nostalgię za kultowym „Confessions on a Dance Floor” z nowoczesnym brzmieniem i międzynarodowymi współpracami. „Confessions II” już od dnia premiery zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku i kolejny rozdział w imponującej karierze Królowej Popu.

 

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