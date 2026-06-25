Lionel Richie zasłabł na scenie podczas koncertu. Legendarny wokalista nie był w stanie dokończyć występu

fot. Dennis Leupold

Fani zgromadzeni w Grand Casino Arena w St. Paul w stanie Minnesota byli świadkami niepokojących wydarzeń. Podczas inauguracyjnego koncertu trasy „Sing a Song All Night Long Tour” legendarny wokalista Lionel Richie nagle źle się poczuł i nie był w stanie dokończyć występu.

77-letni artysta występował wspólnie z zespołem Earth, Wind & Fire w ramach kolejnej odsłony popularnego tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Niestety pierwszy koncert nie przebiegł zgodnie z planem.

„Kiedy kręci ci się w głowie, lepiej usiądź”

Do niepokojącej sytuacji doszło podczas wykonywania jednego z największych przebojów artysty – „Dancing on the Ceiling”.

Według relacji uczestników koncertu Lionel Richie nagle zwrócił się do publiczności słowami:

– „Kiedy kręci ci się w głowie, lepiej usiądź”.

Chwilę później wokalista postanowił zrobić przerwę. Nagrania z tego momentu błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych i wzbudziły ogromne zaniepokojenie fanów na całym świecie.

Lionel Richie nie wrócił już na scenę

Po krótkiej przerwie Richie zdołał jeszcze wykonać przy fortepianie utwór „Three Times a Lady”. Stan zdrowia artysty nie pozwolił jednak na kontynuowanie koncertu.

Ostatecznie gwiazdor opuścił scenę i już na nią nie wrócił. Publiczność przez dłuższy czas oczekiwała na informacje dotyczące dalszego przebiegu wydarzenia.

Jak przekazał saksofonista Dino Soldo, współpracujący z muzykiem, Lionel Richie nie był w stanie wrócić do formy na tyle, aby kontynuować występ.

Menedżment milczy w sprawie stanu zdrowia gwiazdy

Do tej pory oficjalni przedstawiciele artysty nie wydali szczegółowego komunikatu dotyczącego przyczyn zasłabnięcia.

Brak oficjalnych informacji sprawił, że wśród fanów pojawiły się liczne pytania dotyczące zdrowia 77-letniego wokalisty. Wielu internautów wyraziło nadzieję, że sytuacja nie była związana z poważniejszymi problemami zdrowotnymi.

Na razie nie wiadomo również, czy incydent wpłynie na harmonogram kolejnych koncertów.

Nic nie wskazywało na problemy

Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem koncertu nic nie sugerowało, że Lionel Richie może mieć problemy zdrowotne.

Artysta publikował w mediach społecznościowych zdjęcia zza kulis, na których wyglądał na pełnego energii i entuzjazmu przed rozpoczęciem trasy.

Fotografie przedstawiały wokalistę podczas przygotowań do występu oraz spotkań z członkami zespołu.

Czy kolejne koncerty są zagrożone?

Na ten moment organizatorzy nie poinformowali o odwołaniu żadnego z zaplanowanych występów. Kolejny koncert ma odbyć się już 26 czerwca w Chicago.

Fani z niecierpliwością oczekują jednak oficjalnego komunikatu dotyczącego stanu zdrowia Lionela Richiego oraz ewentualnych zmian w harmonogramie trasy.

W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wiadomości wsparcia dla artysty. Wielu fanów życzy mu szybkiego powrotu do pełni sił i bezpiecznej kontynuacji koncertowego tournée.