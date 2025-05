Kubańczyk chce zgody z Bedoesem – koniec wieloletniego konfliktu?

Podczas ostatniego koncertu Kubańczyk zaskoczył fanów, odnosząc się do dawnego konfliktu z Bedoesem. Raper nie tylko przywołał kontrowersyjne wydarzenia sprzed kilku lat, ale przede wszystkim wyraził chęć zakończenia sporu i ocieplenia relacji z członkiem 2115. Ta deklaracja padła publicznie, co może świadczyć o szczerych intencjach artysty i jego otwartości na pojednanie.

Geneza konfliktu z Bedoesem

W 2021 roku Kubańczyk otwarcie skrytykował Bedoesa, stając w obronie swojego przyjaciela Filipka. Cała sytuacja szybko przerodziła się w napięty konflikt w polskim środowisku hip-hopowym. Raper wówczas zarzucał Bedoesowi fałszywość i zły wpływ na młodych słuchaczy. Przez lata temat wracał jedynie przy okazji i wywiadów, ale żadna ze stron nie wykazywała chęci dialogu – aż do teraz.

Cytat, który zmienia wszystko

Na scenie Kubańczyk powiedział:

„Była sytuacja, że wstawiłem się za Filipkiem podczas beefu z Bedoesem, bo to mój ziomek i trzeba iść za swoimi. Po latach był ostatnio u mnie w studiu Blacha, pośmialiśmy się tak, że koniec. Gadałem też z nim o Bedoesie, więc może to do niego dotrze gdzieś. Dla mnie to są już stare czasy, jego ziomale są mega zajebiści. Wnieśli bardzo dużo do muzyki jako 2115 i nie chciałbym, żeby była jakaś zła atmosfera, więc zróbcie hałas dla Bedoesa.”