Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące video

fot. mat. pras.

Kodak Black ponownie wzbudził ogromne emocje wśród swoich fanów. Podczas koncertu w Teksasie raper pojawił się na scenie ubrany jedynie w bieliznę, co natychmiast wywołało falę komentarzy i spekulacji dotyczących jego kondycji psychicznej.

Występ Kodaka Blacka zaskoczył publiczność

Nagranie z koncertu szybko obiegło media społecznościowe. Filmik, na którym widać rapera występującego w samych majtkach, został opatrzony tytułem „Who let Kodak do this?” i w krótkim czasie zebrał tysiące reakcji. Dla wielu fanów było to szokujące widowisko, choć część internautów potraktowała występ jako kontrowersyjny zabieg marketingowy.

Kodak Black wears only boxers on stage during his show in Texas!! 🩲😭 pic.twitter.com/fBm6IsclX6 — My Mixtapez (@mymixtapez) October 27, 2025

Fani podzieleni – prowokacja czy wołanie o pomoc?

Pod postem, który pojawił się w sieci, użytkownicy sieci natychmiast rozpoczęli dyskusję. Jedni bronili rapera, sugerując, że to tylko forma autopromocji:



„To strategia, żeby ludzie o nim mówili. Nie bierzcie tego zbyt poważnie.” Inni z kolei wyrazili zaniepokojenie:



„On naprawdę potrzebuje pomocy. Jak jego ekipa mogła pozwolić mu na taki występ?!”

Spekulacje o problemach rapera