Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące video

Fani znów zaniepokojeni

2025.10.29

Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące video

fot. mat. pras.

Kodak Black ponownie wzbudził ogromne emocje wśród swoich fanów. Podczas koncertu w Teksasie raper pojawił się na scenie ubrany jedynie w bieliznę, co natychmiast wywołało falę komentarzy i spekulacji dotyczących jego kondycji psychicznej.

Występ Kodaka Blacka zaskoczył publiczność

Nagranie z koncertu szybko obiegło media społecznościowe. Filmik, na którym widać rapera występującego w samych majtkach, został opatrzony tytułem „Who let Kodak do this?” i w krótkim czasie zebrał tysiące reakcji. Dla wielu fanów było to szokujące widowisko, choć część internautów potraktowała występ jako kontrowersyjny zabieg marketingowy.

Fani podzieleni – prowokacja czy wołanie o pomoc?

Pod postem, który pojawił się w sieci, użytkownicy sieci natychmiast rozpoczęli dyskusję. Jedni bronili rapera, sugerując, że to tylko forma autopromocji:

„To strategia, żeby ludzie o nim mówili. Nie bierzcie tego zbyt poważnie.”

Inni z kolei wyrazili zaniepokojenie:

„On naprawdę potrzebuje pomocy. Jak jego ekipa mogła pozwolić mu na taki występ?!”

Spekulacje o problemach rapera

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kodak Black wzbudza kontrowersje. Od lat jego zachowanie w przestrzeni publicznej budzi wątpliwości fanów i mediów. Wielu sugeruje, że ekscentryczne wystąpienia artysty mogą być związane z problemami z używkami. Sam raper w jednym z wywiadów przyznał:

„Kiedy nie jestem na haju, jestem spokojny. Kiedy jestem, to się odcinam, bo się zjaram.”

