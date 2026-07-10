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Kodak Black twierdzi, że zakłada zespół z Kayne Westem i Kendrickiem Lamarem. Grupa ma się nazywać KKK

Fantazje Kodaka czy może jednak prawda?

2026.07.10

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Kodak Black

fot. mat. pras.

Kodak Black ponownie znalazł się w centrum uwagi po swoim ostatnim transmisji na żywo. Raper podczas streamu wygłosił serię kontrowersyjnych komentarzy, w których wspomniał między innymi o Kendricku Lamarze i Kanye Westcie. Jego słowa szybko wywołały reakcje fanów w mediach społecznościowych.

Kodak Black mówił o „grupie” z Kendrickiem Lamarem i Kanye Westem

Podczas transmisji na żywo Kodak Black poruszył wiele różnych tematów i wygłaszał długie wypowiedzi dotyczące swojej wizji świata oraz przemysłu muzycznego.

W pewnym momencie raper stwierdził, że on, Kendrick Lamar oraz Kanye West tworzą wspólną grupę, którą określił skrótem „KKK”. Kodak odnosił się również do swoich poglądów dotyczących tożsamości i religii.

To właśnie użycie tego skrótu wzbudziło największe zainteresowanie oraz krytykę, ponieważ w powszechnym odbiorze kojarzy się on przede wszystkim z organizacją rasistowską w Stanach Zjednoczonych.

Wypowiedzi rapera wywołały reakcje fanów

Fragment transmisji szybko zaczął krążyć w internecie. Część słuchaczy zwróciła uwagę na chaotyczny charakter wypowiedzi Kodaka Blacka i wyraziła zaniepokojenie jego zachowaniem podczas streamu.

Raper od lat bywa bohaterem medialnych dyskusji dotyczących jego kontrowersyjnych wypowiedzi oraz problemów osobistych. Najnowsza sytuacja ponownie skierowała uwagę opinii publicznej na jego działalność w mediach społecznościowych.

Kendrick Lamar i Kanye West ponownie znaleźli się w centrum dyskusji

Nazwiska Kendricka Lamara i Kanye Westa pojawiły się w wypowiedziach Kodaka Blacka, jednak nie oznacza to, że artyści potwierdzili jakiekolwiek związki z przedstawianymi przez niego twierdzeniami.

Kendrick Lamar wcześniej spotkał się z krytyką części fanów za zaproszenie Kodaka Blacka do udziału w albumie „Mr. Morale & The Big Steppers” z 2022 roku. Współpraca ta od początku była przedmiotem wielu komentarzy w środowisku hip-hopowym.

Kanye West natomiast w ostatnich latach wielokrotnie mierzył się z kontrowersjami związanymi ze swoimi publicznymi wypowiedziami.

Kodak Black i jego kontrowersyjna obecność w internecie

Transmisje na żywo Kodaka Blacka od dłuższego czasu przyciągają uwagę fanów oraz mediów. Artysta często porusza w nich osobiste tematy i dzieli się własnymi przemyśleniami, które wywołują szeroką dyskusję.

Najnowszy materiał ponownie stał się viralem, a wielu odbiorców apeluje o ostrożność w interpretowaniu spontanicznych wypowiedzi rapera publikowanych podczas internetowych transmisji.

 

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