Kneecap reagują na rezygnację Keira Starmera. Ostre słowa po odejściu premiera

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Keir Starmer poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii oraz lidera Partii Pracy. Decyzja została ogłoszona podczas wystąpienia przed siedzibą rządu przy Downing Street. Polityk podkreślił, że mimo licznych głosów krytyki udało mu się przeprowadzić partię przez trudny okres i odbudować jej pozycję na brytyjskiej scenie politycznej.

Jego odejście wywołało natychmiastowe reakcje zarówno w świecie polityki, jak i kultury. Wśród komentujących znaleźli się również członkowie irlandzkiego zespołu Kneecap, którzy od dłuższego czasu pozostawali w konflikcie ze Starmerem.

Kneecap nie kryją satysfakcji

Grupa Kneecap opublikowała w mediach społecznościowych krótki wpis odnoszący się do rezygnacji brytyjskiego premiera. Artyści pożegnali polityka słowami „Slàn Keir”, wykorzystując gaelickie określenie oznaczające pożegnanie.

Do wpisu dołączono materiał wideo przypominający najgłośniejsze momenty sporu między zespołem a premierem. W nagraniu pojawiają się fragmenty koncertów oraz wypowiedzi Starmera krytykującego działalność grupy.

Reakcja muzyków nie zaskoczyła fanów, ponieważ relacje między Kneecap a brytyjskim politykiem od miesięcy pozostawały wyjątkowo napięte.