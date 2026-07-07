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Keith Richards krytycznie o sytuacji w USA. Gitarzysta The Rolling Stones: „Ameryka jest teraz pewnym rozczarowaniem”

The Rolling Stones od lat spierają się z Donaldem Trumpem

2026.07.07

opublikował:

The Rolling Stones press

fot. mat. pras.

Keith Richards nie ukrywa, że z niepokojem obserwuje obecną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Legendarny gitarzysta The Rolling Stones przyznał w najnowszym wywiadzie, że Ameryka jest dziś dla niego „pewnym rozczarowaniem”, odnosząc się do napięć politycznych, społecznych oraz rosnących kosztów życia.

 

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Keith Richards o Ameryce: „To trochę rozczarowanie”

Muzyk, który od 1985 roku mieszka w stanie Connecticut, wypowiedział się na temat USA przy okazji promocji nowego albumu The Rolling Stones zatytułowanego „Foreign Tongues”, którego premiera zaplanowana jest na 10 lipca.

W rozmowie z The Sunday Times Richards został zapytany o utwór „Ringing Hollow”, który według części mediów ma być komentarzem do obecnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych.

Choć gitarzysta nie potwierdził, że piosenka jest bezpośrednio wymierzona w Donalda Trumpa, przyznał, że opowiada o jego „nostalgicznej relacji z Ameryką”, dodając:

„To nostalgiczny romans z Ameryką, która jest teraz pewnym rozczarowaniem”.

Rosnące ceny i społeczne napięcia

Richards zwrócił również uwagę na problemy, z którymi mierzą się dziś zwykli Amerykanie. Jak stwierdził, najczęściej słyszy narzekania dotyczące wysokich cen paliwa oraz rosnących kosztów życia.

Według muzyka właśnie kwestie ekonomiczne najbardziej uderzają w mieszkańców kraju.

Mick Jagger również komentuje sytuację

O inspiracjach stojących za utworem „Ringing Hollow” opowiedział także Mick Jagger. W rozmowie z magazynem MOJO podkreślił, że piosenka nie jest wyłącznie o Donaldzie Trumpie, lecz szerzej odnosi się do współczesnej Ameryki i doświadczeń związanych z życiem w tym kraju.

Artysta zauważył, że choć amerykański sen nadal jest osiągalny dla części społeczeństwa, coraz częściej mówi się o osłabieniu pozycji Stanów Zjednoczonych oraz problemach związanych z systemem politycznym i wpływem lobbystów.

Według zagranicznych mediów w utworze pojawia się również wers:

„Lady Liberty nie wygląda zbyt dobrze, gdy na jej sukni jest dziura”.

The Rolling Stones od lat spierają się z Donaldem Trumpem

To nie pierwszy raz, gdy członkowie The Rolling Stones odnoszą się do Donalda Trumpa. Już w 2016 roku zespół zażądał zaprzestania wykorzystywania ich utworu „You Can’t Always Get What You Want” podczas wieców wyborczych. W kolejnych latach grupa ponawiała swoje stanowisko, ostrzegając przed możliwością podjęcia kroków prawnych.

Nowy album „Foreign Tongues” ma trafić do sprzedaży już 10 lipca. Na płycie pojawią się m.in. Paul McCartney, Robert Smith, Bruno Mars, Chad Smith oraz cover przeboju Amy Winehouse „You Know I’m No Good”.

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