Justyna Steczkowska zawalczy o Grammy. „Płacz Gai ma siłę, by zmieniać świat”

fot. YouTube

Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Po występie na Roztańczonym PGE Narodowym, gdzie zaprezentowała nową wersję eurowizyjnego hitu „Gaja”, artystka ogłosiła, że ubiega się o nominacje do prestiżowych nagród Grammy – i to aż w dwóch kategoriach.

Pierwsze zgłoszenie dotyczy utworu „Gaja”, który trafił do kategorii Best Global Music Performance („Najlepszy Światowy Występ Muzyczny”). To właśnie ta piosenka stała się viralem podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Drugie zgłoszenie obejmuje cały album „WITCH Tarohoro”, który ubiega się o nominację w kategorii Best Immersive Audio Album („Najlepszy Album Imersyjny”). Płyta została zrealizowana w technologii Dolby Atmos, co czyni ją jednym z najbardziej nowoczesnych projektów muzycznych w polskiej dyskografii.

Oficjalne zgłoszenie: „Płacz Gai ma siłę, by zmieniać świat”

W oficjalnym zgłoszeniu do Grammy, zespół wokalistki napisał:

„Eurowizyjna piosenka GAJA Justyny Steczkowskiej, finalistki Eurowizji 2025, jest uosobieniem siły i transcendencji. Gaja, Matka Ziemia – staje się symbolem boskości, siły i miłości. Artystka łączy zarówno boskie, jak i ludzkie strefy w swoim charakterze. Płacz Gai ma siłę, by zmieniać świat. Jako matka i obrończyni, ma kontrolę nad czasem i przeznaczeniem”.

O czym śpiewa Justyna Steczkowska w „Gai”?

Steczkowska podkreśla, że jej twórczość od lat mówi „o człowieku w kontekście wszechświata”. Utwór „Gaja” opowiada o Matce Ziemi, jej zmaganiach i sile odnowy, a także o konieczności refleksji nad losem planety. Inspiracją były mity greckie oraz współczesne wyzwania ekologiczne.

„Kiedy płaczę, to we łzach tonie świat” – śpiewa artystka, wskazując na kruchość natury i potrzebę szacunku wobec środowiska.

„Era Czarodoro” – trasa koncertowa Justyny Steczkowskiej

Obecnie piosenkarka koncertuje w ramach trasy „Era Czarodoro”, odwiedzając największe miasta w Polsce. Występ na PGE Narodowym spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności, a sama artystka podkreśla, że „Gaja” i cały album „WITCH Tarohoro” są jej najważniejszym muzycznym przesłaniem.