Jessie J rozstała się z partnerem. Wzruszające oświadczenie gwiazdy

Jessie J przekazała fanom smutną wiadomość. Brytyjska wokalistka poinformowała w mediach społecznościowych, że zakończyła związek z Chananem Colmanem, ojcem swojego syna Sky’a. Jak podkreśliła, decyzja została podjęta już jakiś czas temu i była niezwykle trudna dla obojga.

Artystka zaznaczyła jednak, że mimo zakończenia relacji romantycznej, nadal będą wspólnie wychowywać dziecko i pozostaną dla siebie ważnym wsparciem.

„To była smutna i trudna decyzja”

Na swoim Instagramie Jessie J opublikowała szczere oświadczenie, w którym wyjaśniła powody ujawnienia informacji o rozstaniu.

– „Już jakiś czas temu zdecydowaliśmy o zakończeniu naszej romantycznej relacji. To była smutna i trudna decyzja, ale skupiliśmy się na tym, aby przejść przez te zmiany prywatnie i w pozytywny sposób, tworząc zdrowe i szczęśliwe środowisko do wspólnego wychowania naszego syna i dla nas samych” – napisała.

Piosenkarka dodała, że zdecydowała się zabrać głos publicznie, aby zapobiec pojawianiu się nieprawdziwych informacji i spekulacji.

Wspólne wychowanie syna pozostaje priorytetem

W swoim wpisie Jessie J podkreśliła, że relacja z Chananem Colmanem zmieniła swój charakter, jednak oboje nadal będą wspierać się jako rodzice.

– „Zawsze będziemy się wspierać z miłością, szacunkiem i troską jako przyjaciele, a przede wszystkim jako mama i tata Sky’a” – napisała.

Artystka poprosiła również fanów i media, aby nie doszukiwali się sensacji, jeśli w przyszłości będą pojawiać się razem podczas rodzinnych wydarzeń lub w mediach społecznościowych.

Burzliwe lata w życiu Jessie J

Ostatnie lata były dla wokalistki wyjątkowo wymagające. Po zakończeniu związku z aktorem Channingiem Tatumem Jessie J przeżyła poronienie, o czym otwarcie mówiła w mediach.

Niedługo później związała się z duńskim koszykarzem Chananem Colmanem. Para przez długi czas chroniła swoją prywatność, a oficjalnie potwierdziła relację dopiero po pewnym czasie.

W 2023 roku na świat przyszedł ich syn Sky, który stał się najważniejszą osobą w życiu obojga rodziców.

Gwiazda pokonała nowotwór

To jednak nie jedyne trudne doświadczenia, z którymi musiała zmierzyć się Jessie J. W 2025 roku artystka ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Przeszła leczenie oraz mastektomię, a kilka miesięcy później przekazała fanom radosną wiadomość o zakończeniu terapii i pokonaniu choroby.

Teraz wokalistka rozpoczyna kolejny etap życia. Choć jej związek z Chananem Colmanem dobiegł końca, zapewnia, że najważniejsze pozostaje dobro ich syna oraz utrzymanie dobrych relacji jako rodzice.