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Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieber i BTS zachwycili kibiców

Finał MŚ 2026 przeszedł do historii nie tylko dzięki piłce nożnej

2026.07.20

opublikował:

Justin Bieber Mundial 2026 Ig

Finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zapisał się w historii nie tylko z powodu emocjonującego meczu, ale także za sprawą największego muzycznego widowiska, jakie kiedykolwiek towarzyszyło mundialowi. Organizatorzy po raz pierwszy przygotowali rozbudowany koncert w przerwie spotkania, wzorowany na legendarnym Halftime Show znanym z finałów Super Bowl.

Na scenie pojawiły się największe gwiazdy światowej muzyki, w tym Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS oraz Burna Boy, którzy wspólnie stworzyli spektakl pełen efektów specjalnych, choreografii i największych przebojów.

Madonna otworzyła historyczne widowisko

Jednym z najbardziej efektownych momentów koncertu było wejście Madonny. Artystka wykonała swój kultowy przebój „Music”, pojawiając się na scenie z podziemnych tuneli stadionu.

Podczas występu towarzyszyły jej dwie brazylijskie legendy futbolu – Ronaldo Nazário oraz Ronaldinho, co wywołało ogromny entuzjazm wśród kibiców zgromadzonych na stadionie oraz przed telewizorami.

Połączenie ikon muzyki i futbolu było jednym z najbardziej widowiskowych momentów całego finału.

Shakira i Burna Boy ponownie razem

Publiczność ponownie mogła zobaczyć wspólny występ Shakiry i nigeryjskiej gwiazdy Burna Boya. Artyści wcześniej występowali razem podczas ceremonii otwarcia mundialu w Meksyku, a podczas finału ponownie pojawili się na jednej scenie.

Shakira, od lat kojarzona z piłkarskimi mistrzostwami świata, była jedną z największych gwiazd wieczoru. Jej występ został bardzo ciepło przyjęty przez kibiców i szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów wydarzenia.

BTS wrócili na wielką scenę

Ogromne emocje wzbudził również występ południowokoreańskiej grupy BTS. Był to jeden z pierwszych występów zespołu po zakończeniu kilkuletniej przerwy związanej z obowiązkową służbą wojskową członków grupy.

Powrót BTS na światową scenę przyciągnął uwagę milionów fanów K-popu, a ich koncert stał się jednym z najważniejszych punktów całego muzycznego widowiska.

Justin Bieber z gitarą i gwiazdy ceremonii

W trakcie koncertu wystąpił także Justin Bieber, który zaprezentował swój występ z gitarą. Wcześniej kibiców rozgrzali między innymi Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini, Post Malone oraz Swae Lee, wykonując swoje największe przeboje.

Ceremonię zamknięcia rozpoczął internetowy twórca IShowSpeed, który pojawił się na murawie w towarzystwie tancerzy i perkusistów.

Przed pierwszym gwizdkiem amerykańska wokalistka Jennifer Hudson wykonała hymn Stanów Zjednoczonych przy akompaniamencie orkiestry na żywo.

Tom Cruise wygłosił przemówienie do kibiców

Po zakończeniu występów na scenie pojawił się Tom Cruise, który oficjalnie rozpoczął finał mundialu.

Aktor podkreślił, że piłka nożna pozostaje sportem jednoczącym ludzi na całym świecie.

– Z każdego zakątka świata byliśmy świadkami wielkości i wspólnie przeżywaliśmy chwile radości. Piłka nożna to język, który nie potrzebuje słów. To siła jednocząca ludzi – powiedział Cruise.

Rekordowo długa przerwa wywołała kontrowersje

Muzyczne widowisko trwało 27 minut i 22 sekundy, co oznacza, że była to najdłuższa przerwa w historii finałów mistrzostw świata.

Decyzja organizatorów wzbudziła jednak kontrowersje. Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB) standardowa przerwa meczu nie powinna przekraczać 15 minut. Mimo to FIFA zdecydowała się wydłużyć ją ze względu na przygotowane widowisko.

Gwiazdy na trybunach

Finał przyciągnął również wiele znanych osobistości spoza świata futbolu. Na trybunach pojawili się między innymi Beyoncé i Jay-Z, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, David Beckham z Victorią Beckham, Jessica Alba, Danny Ramirez oraz aktorka Anya Taylor-Joy, która otwarcie przyznała przed meczem, że kibicuje Argentynie.

Obecność tylu światowych gwiazd sprawiła, że finał mundialu przypominał bardziej galę rozdania najważniejszych nagród muzycznych niż wydarzenie sportowe.

 

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