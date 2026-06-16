Harry Styles rozpoczął rekordową serię koncertów na Wembley. Wzruszający hołd dla Davida Hockneya i wspomnienia o One Direction

Harry Styles rozpoczął swoją rekordową rezydencję na stadionie Wembley w Londynie. Podczas pierwszego z 12 zaplanowanych koncertów artysta nie tylko zaprezentował największe przeboje, ale także oddał hołd zmarłemu malarzowi David Hockney oraz wrócił wspomnieniami do początków kariery w zespole One Direction.

Harry Styles oddał hołd Davidowi Hockneyowi

Koncert odbył się dzień po śmierci Davida Hockneya, jednego z najbardziej cenionych brytyjskich artystów współczesnych. Malarz zmarł 11 czerwca w wieku 88 lat.

Podczas występu na wielkich ekranach pojawił się cytat Hockneya, którego portret Harry’ego Stylesa był prezentowany w londyńskiej National Portrait Gallery w 2023 roku.

„To, co artysta próbuje zrobić dla ludzi, to przybliżyć ich do czegoś, ponieważ sztuka polega na dzieleniu się. Nikt nie byłby artystą, gdyby nie chciał dzielić się doświadczeniem lub myślą.”

Gest został przyjęty przez publiczność z dużym uznaniem i stał się jednym z najbardziej wzruszających momentów wieczoru.

Rekordowa seria koncertów na Wembley

Występ był pierwszym z 12 koncertów, które Harry Styles zagra na stadionie Wembley w ramach trasy Together, Together.

Tym samym artysta pobije rekord liczby koncertów zagranych na tym obiekcie podczas jednej trasy koncertowej. Dotychczasowy rekord należał do Coldplay, który w 2025 roku wystąpił tam dziesięciokrotnie podczas trasy Music Of The Spheres.

Londyńskie koncerty są częścią światowego tournée, które rozpoczęło się w Amsterdamie i obejmie także między innymi São Paulo, Meksyk, Nowy Jork, Melbourne oraz Sydney.

Wspomnienia o One Direction poruszyły fanów

Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów koncertu była opowieść Stylesa o początkach jego kariery.

Po wykonaniu utworu „Keep Driving” wokalista przypomniał sobie swoją pierwszą podróż do Londynu na casting do programu The X Factor.

„Tuż obok tego stadionu znajduje się Wembley Arena. Szesnaście lat temu moja siostra zabrała mnie do Londynu po raz pierwszy w życiu na przesłuchanie do X Factora.”

Artysta opowiedział, że przejazd przez Wembley nadal wywołuje u niego ogromne emocje.

„Za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, ma to dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ właśnie w budynku obok zostałem przydzielony do zespołu. Nazywaliśmy się One Direction.”

Podziękowania dla siostry i mamy

Harry Styles nie krył wzruszenia, wspominając wsparcie swojej siostry Gemmy, która towarzyszyła mu podczas pierwszej wizyty w Londynie.

„Moja siostra jest dziś tutaj. Chcę ci podziękować, Gemma. Odwiedziliśmy Muzeum Historii Naturalnej, zobaczyliśmy Big Bena i wszystkie najważniejsze miejsca. Dlatego możliwość grania tutaj tak wiele dla mnie znaczy.”

Pod koniec koncertu artysta podziękował również swojej mamie, która zgłosiła go do programu The X Factor.

„Szesnaście lat temu moja mama zapisała mnie do X Factora bez mojej wiedzy. Nie byłbym tutaj dzisiaj, gdyby tego nie zrobiła.”

Następnie zwrócił się do publiczności słowami:

„Zmieniliście moje życie raz za razem. Dziękuję, że tu jesteście.”

Niespodzianka dla fanów

Zgodnie z założeniami trasy Together, Together podczas każdego koncertu ma pojawiać się inna niespodziankowa piosenka. Pierwszego wieczoru na Wembley Harry Styles wykonał utwór Little Freak po raz pierwszy od 2023 roku.

W setliście znalazły się również takie przeboje jak:

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Sign of the Times

As It Was

Harry Styles wspiera młodych artystów

Trasa Together, Together promuje najnowszy album artysty, Kiss All The Time. Disco Occasionally, który ukazał się w marcu 2026 roku.

Dodatkowo z każdego sprzedanego biletu na koncerty Wembley jedna funt zostanie przekazana na wsparcie brytyjskich klubów muzycznych oraz rozwój młodych talentów.