Fetty Wap wyszedł z więzienia po trzech latach. Wyrok skrócony o połowę

Fetty Wap opuścił więzienie znacznie wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Amerykański raper, który miał przebywać za kratami aż do 2029 roku, odzyskał wolność po niespełna trzech latach odsiadki. Informację potwierdziły amerykańskie media oraz osoby z jego otoczenia.

Fetty Wap na wolności. Raper dziękuje fanom i rodzinie

Po wyjściu z zakładu karnego Fetty Wap opublikował oficjalne oświadczenie, w którym podziękował bliskim oraz fanom za wsparcie w trudnym okresie:

– Chcę podziękować mojej rodzinie, przyjaciołom i fanom za miłość, modlitwy i nieustające wsparcie – to naprawdę znaczy dla mnie wszystko. W tej chwili koncentruję się na oddawaniu czegoś od siebie poprzez inicjatywy społeczne i fundację, wspierając dzieci z grup ryzyka poprzez poszerzanie dostępu do edukacji, wczesnych umiejętności technologicznych oraz opieki wzroku.

W sieci pojawiły się również nagrania, na których widać rapera witającego się z fanami, którzy zgotowali mu owację na stojąco po opuszczeniu więzienia.

Za co Fetty Wap trafił do więzienia?

Sprawa Fetty’ego Wapa rozpoczęła się w październiku 2021 roku, kiedy ława przysięgłych oskarżyła go oraz jego współpracowników o udział w zorganizowanej siatce narkotykowej, działającej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Raper został zatrzymany, a następnie zwolniony za kaucją w wysokości 500 tysięcy dolarów. W sierpniu 2022 roku ponownie trafił do aresztu po złamaniu warunków zwolnienia przedprocesowego.

W maju 2023 roku zapadł wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Początkowo planowana data wyjścia przypadała na 2029 rok, później została przesunięta na marzec 2027, aż w końcu doszło do wcześniejszego zwolnienia.

Fetty Wap nagrywał muzykę nawet zza krat

Mimo pobytu w więzieniu Fetty Wap nie zniknął całkowicie z branży muzycznej. W 2023 roku ukazał się jego album „King Zoo”, zawierający 17 utworów, w tym viralowy numer „Sweet Yamz”.

Na płycie znalazła się także bezpośrednia wiadomość do fanów:

– Chcę tylko powiedzieć, że doceniam wszystkich fanów. Za czekanie, cierpliwość, trzymanie ze mną i przechodzenie przez to razem ze mną. Naprawdę to doceniam.

Wszystko wskazuje na to, że po wyjściu na wolność raper zamierza skupić się nie tylko na muzyce, ale również na działalności społecznej i odbudowie swojego wizerunku.