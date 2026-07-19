Drake postawił 1,5 miliona dolarów na triumf Argentyny w finale MŚ 2026

Drake ponownie zwrócił na siebie uwagę fanów sportu i zakładów bukmacherskich. Kanadyjski raper pochwalił się w mediach społecznościowych kuponem o wartości 1,5 miliona dolarów, stawiając na zwycięstwo reprezentacji Argentyny w finale Mistrzostw Świata FIFA 2026.

W decydującym meczu mundialu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Jeśli typ Drake’a okaże się trafny, artysta może zgarnąć wygraną w wysokości 5,175 miliona dolarów.

Zakład ma pewien haczyk

To nie pierwszy raz, gdy Drake obstawia sukces reprezentacji Argentyny. Podczas poprzednich mistrzostw świata również postawił na ten zespół, jednak ostatecznie przegrał zakład z powodu warunków dotyczących rozstrzygnięcia meczu w regulaminowym czasie gry.

Tym razem sytuacja wygląda podobnie. Jeśli Argentyna wygra dopiero po dogrywce lub serii rzutów karnych, zakład rapera może ponownie okazać się przegrany, mimo zdobycia przez drużynę mistrzowskiego tytułu.

Fani ponownie mówią o „klątwie Drake’a”

Po ujawnieniu kuponu w mediach społecznościowych wielu kibiców ponownie zaczęło żartować z tzw. „klątwy Drake’a”. Według internetowego mema drużyny i sportowcy, których publicznie wspiera artysta, często przegrywają ważne wydarzenia.

Choć teoria ta wielokrotnie była obalana, za każdym razem, gdy Drake ujawnia swój typ, w sieci pojawia się fala komentarzy przewidujących niespodziewaną porażkę jego faworytów.

Drake nie rezygnuje z wysokich stawek

Raper od lat słynie z obstawiania ogromnych kwot podczas najważniejszych wydarzeń sportowych. W przeszłości stawiał miliony dolarów na walki UFC, mecze NBA oraz spotkania piłkarskie.

Tym razem wszystko rozstrzygnie się w finale Mistrzostw Świata FIFA 2026. Kibice przekonają się, czy Argentyna obroni status faworyta i zapewni Drake’owi wielomilionową wygraną, czy też internetowa „klątwa Drake’a” ponownie stanie się tematem dyskusji.