Do sieci trafiło nagranie z aresztowania byłej żony Eminema. Kim Scott chciała popełnić samobójstwo

Kim Scott, była żona, znalazła się w centrum uwagi po dramatycznej interwencji służb ratunkowych w stanie Michigan. Po zgłoszeniu dotyczącym próby samobójczej policja i ratownicy medyczni pojawili się w jej domu, a przebieg wydarzeń został zarejestrowany na kamerach funkcjonariuszy.

Nagranie pokazuje, że podczas transportu do karetki Kim Scott miała reagować bardzo emocjonalnie, krzyczeć oraz kierować w stronę policjantów i ratowników liczne przekleństwa. Według relacji świadków kobieta była wyraźnie zdenerwowana, gdy służby próbowały umieścić ją na noszach i przewieźć do szpitala.

Interwencja po zgłoszeniu próby samobójczej Kim Scott

Do zdarzenia doszło 11 lipca w domu Kim Scott w Michigan. Służby zostały wezwane po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego próby samobójczej. Policja twierdzi, że kobieta miała ugryźć jednego z policjantów w przedramię oraz kopnąć innego funkcjonariusza.

Według informacji przekazanych przez policję Kim Scott została znaleziona w piwnicy domu. Funkcjonariusze twierdzą, że kobieta była agresywna i miała stawiać opór podczas interwencji.

Kim Scott miała zaatakować policjanta podczas zatrzymania

Podczas próby opanowania sytuacji miało dojść do fizycznego kontaktu między Kim Scott a funkcjonariuszami. Policja twierdzi, że kobieta miała ugryźć jednego z policjantów w przedramię oraz kopnąć innego funkcjonariusza w goleń. Funkcjonariusz, który miał doznać obrażeń, został przewieziony do szpitala z powodu ugryzienia oraz kontaktu z krwią Kim Scott.

Kim została zatrzymana pod zarzutem napaści na funkcjonariusza policji oraz stawiania oporu.

Drugie nagranie pokazuje emocjonalną wymianę zdań

Drugie ujęcie z kamery policyjnej przedstawia jeszcze dokładniejszy obraz całej sytuacji. Na nagraniu Kim Scott nadal miała wyrażać silne emocje podczas przewożenia jej przez ratowników w kierunku ambulansu.

Według dostępnych informacji kobieta miała również kierować obraźliwe słowa wobec mężczyzny znajdującego się w jej domu. Cała interwencja przebiegała w napiętej atmosferze,

Kim Scott i jej burzliwa historia z Eminemem

Kim Scott znana jest opinii publicznej przede wszystkim jako była żona rapera Eminema. Ich związek przez lata wzbudzał zainteresowanie mediów i był jednym z elementów często pojawiających się w twórczości artysty.

Para dwukrotnie brała ślub i rozwodziła się, a ich relacja była wielokrotnie komentowana ze względu na jej burzliwy charakter. Kim Scott i Eminem mają wspólną córkę, Hailie Jade.