Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

„Okazuj kobietom szacunek” - odpowiada raperka

2025.09.03

opublikował:

Cardi B znów znalazła się w centrum uwagi – tym razem nie przez muzykę czy występ, lecz przez wybuch emocji pod sądem w Kalifornii. Amerykańska raperka dała się ponieść nerwom, gdy została zapytana o rzekomy trójkąt miłosny z Offsetem i zawodnikiem NFL, Stefonem Diggsem, a także o domniemaną ciążę.

Incydent przed sądem w Kalifornii

We wtorek (2 września) Cardi B opuszczała sąd w Alhambrze w ramach toczącego się procesu cywilnego. Na miejscu czekali dziennikarze i fani, chcący zadać jej pytania. Jeden z reporterów, nagrywany przez TMZ, odważył się zapytać, czy Offset naprawdę zasugerował, że raperka spodziewa się czwartego dziecka i czy w sprawę zamieszany jest również Stefon Diggs.

Cardi nie wytrzymała. Wściekła artystka rzuciła w stronę pytającego długopisem, a jej ochroniarz szybko zainterweniował, prosząc ją o powrót do samochodu.

„Okazuj kobietom szacunek” – Cardi B odpowiada

Po incydencie raperka nie pozostawiła sprawy bez komentarza. Już z samochodu zwróciła się do reportera, domagając się, by „okazywał kobietom szacunek”. Chwilę później opublikowała wpis w serwisie X (dawniej Twitterze), w którym wyznała, że cała sytuacja była dla niej tym trudniejsza, że musiała opuścić pierwszy dzień szkoły swoich dzieci, aby pojawić się na rozprawie.

„To był ważny dzień dla mojej rodziny, a ja musiałam być tutaj. Jestem wściekła, że ktoś jeszcze dokłada mi presji takimi pytaniami” – miała napisać Cardi.

Ciąża Cardi B – temat wciąż bez potwierdzenia

Od kilku tygodni w sieci krążą plotki, że Cardi B jest w ciąży z czwartym dzieckiem, a ich źródłem miały być sugestie samego Offseta. Do tej pory artystka nie potwierdziła jednak doniesień. Jej reakcja przed sądem pokazuje, że temat jest dla niej szczególnie drażliwy, a każda próba zadania pytania w tej sprawie wywołuje silne emocje.

Cardi B – życie prywatne kontra kariera

Cardi B, znana z przebojów takich jak „WAP” czy „Bodak Yellow”, nie raz udowadniała, że potrafi walczyć o swoje i nie boi się konfrontacji z mediami. Jej życie prywatne od lat jest tematem plotek – zwłaszcza w kontekście burzliwego związku z Offsetem, ojcem jej dzieci. Teraz do medialnych spekulacji doszła nowa postać – Stefon Diggs, co tylko zaostrza ciekawość fanów i tabloidów.

 

