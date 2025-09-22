Szukaj
Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie „Am I The Drama?”

Powrót Cardi B po siedmiu latach

2025.09.22

opublikował:

Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie „Am I The Drama?”

Po siedmiu latach od debiutanckiego, rekordowego krążka „Invasion of Privac”y, Cardi B powraca z nowym albumem zatytułowanym „Am I The Drama?”. Projekt zawiera aż 23 utwory i imponującą listę gości, m.in. Megan Thee Stallion, Janet Jackson, Kehlani, Cash Cobain, Tylę, Lizzo, Summer Walker oraz Selenę Gomez.

Ataki na BIA – najostrzejsze wersy

Najwięcej emocji budzą jednak diss tracki, w których Cardi B uderza w swoich rywali. Na kawałku Pretty & Petty najmocniej oberwała BIA, z którą raperka od dawna toczy konflikt o plagiat.

Cardi B rapuje m.in.: „Name five BIA songs, gun pointed to your head / Bow! I’m dead”, a dalej nazywa ją „Diarrhea BIA” i drwi, że dostaje koncerty tylko wtedy, gdy organizatorzy nie mogą pozwolić sobie na booking Coi Leray.

JT i Lil Uzi Vert na celowniku

W utworze Magnet Cardi B atakuje JT oraz jej partnera, Lil Uzi Verta. W mocnych linijkach zarzuca JT brak sukcesów muzycznych oraz toksyczny związek. To kolejne potwierdzenie, że Bronx Bombshell nie boi się mówić tego, co myśli – nawet jeśli chodzi o innych artystów z czołówki rapu.

Ice Spice i dalsza wymiana ciosów

W tym samym numerze oberwała także Ice Spice. Cardi nazwała ją „slow-face bitch” i zasugerowała, że nikt nie jest w stanie zająć jej miejsca w branży. Diss jest odpowiedzią na utwór BB Belt Ice Spice, w którym raperka sugerowała, że wyprzedziła Cardi.

 

Nowy album „Cardi B Am I The Drama?” nie tylko pokazuje jej muzyczną różnorodność, ale też potwierdza, że artystka nadal jest jedną z najbardziej bezkompromisowych postaci w rapie. Dissując BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT, raperka zapewniła, że jej powrót nie przejdzie bez echa.

 

