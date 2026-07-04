Biały Dom trolluje Taylor Swift i Travisa Kelce. Wpis administracji Trumpa na X wywołał burzę w sieci

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce odbił się szerokim echem nie tylko w mediach rozrywkowych, ale także w polityce. Krótko po oficjalnym potwierdzeniu zawarcia małżeństwa, na profilu Białego Domu w serwisie X pojawiła się przerobiona grafika nawiązująca do wydarzenia. Publikacja szybko wywołała falę komentarzy i podzieliła internautów.

Taylor Swift i Travis Kelce potwierdzili ślub

W piątkowy wieczór telebimy przed Madison Square Garden w Nowym Jorku wyświetliły komunikat „JUST T MARRIED!”, potwierdzający, że Taylor Swift i Travis Kelce zostali małżeństwem.

Informacja błyskawicznie obiegła światowe media, a uroczystość zgromadziła wiele znanych osobistości ze świata muzyki, filmu i sportu.

Biały Dom opublikował przerobioną grafikę

Niedługo po ogłoszeniu ślubu oficjalne konto Białego Domu w serwisie X opublikowało zmodyfikowaną wersję grafiki z Madison Square Garden.

Zamiast napisu informującego o ślubie pary pojawił się komunikat „TRUMP IS YOUR PRESIDENT”. Wpis szybko zyskał ogromny zasięg i wywołał gorącą dyskusję w mediach społecznościowych.

Relacje Taylor Swift i Donalda Trumpa od lat są napięte

Publikacja nie była dużym zaskoczeniem dla obserwatorów amerykańskiej polityki. Taylor Swift od lat otwarcie angażuje się w życie publiczne i w przeszłości poparła kandydaturę Kamali Harris, krytykując jednocześnie wypowiedzi środowiska Donalda Trumpa.

Sam Donald Trump również wielokrotnie publicznie komentował piosenkarkę, co sprawiło, że relacje między artystką a byłym prezydentem USA od dawna pozostają napięte.

Ślub Taylor Swift przyciągnął gwiazdy z całego świata

Mimo politycznych komentarzy uroczystość przebiegała zgodnie z planem. Do Madison Square Garden przybyły dziesiątki znanych gości, a Empire State Building został podświetlony na niebiesko jako symboliczne „something blue” dla panny młodej.

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce pozostaje jednym z najgłośniejszych wydarzeń show-biznesowych 2026 roku, a internet wciąż żyje zarówno samą ceremonią, jak i reakcjami, które wywołała.