Bad Bunny przechodzi do historii. Rekordowe koncerty w Londynie i nowy rozdział w muzyce latynoskiej

Bad Bunny zapisał się w historii muzyki na żywo, przyciągając ponad 104 tysiące fanów na dwa wyprzedane koncerty na stadionie Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Wydarzenia odbyły się w ramach trasy DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour i ustanowiły nowe rekordy frekwencji w Wielkiej Brytanii.

Artysta został pierwszym muzykiem latino, który headlinował stadionową trasę koncertową na taką skalę w Wielkiej Brytanii.

Rekordy frekwencji i historyczne osiągnięcia

Londyńskie koncerty Bad Bunny’ego pobiły kilka rekordów jednocześnie. Wśród nich znalazły się:

największa liczba sprzedanych biletów na pojedynczy koncert na stadionie Tottenham Hotspur Stadium

największe koncerty w historii występów w języku hiszpańskim w Wielkiej Brytanii

rekord sprzedaży biletów dla artysty latino w UK

Występy potwierdziły rosnącą globalną popularność muzyki latynoskiej i samego Bad Bunny’ego.

Trasa DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

Trwająca trasa koncertowa obejmuje 56 stadionowych występów na całym świecie. Projekt rozpoczął się w Santo Domingo, a następnie odwiedził Amerykę Łacińską, Australię i Europę.

Zgodnie z planem trasa zakończy się 22 lipca 2026 roku w Belgii.

Produkcja koncertów została zaprojektowana jako immersyjne widowisko inspirowane kulturą i tradycjami Puerto Rico, kraju pochodzenia artysty.

Rekordowy rok dla Bad Bunny’ego

Rok 2026 jest jednym z najbardziej przełomowych w karierze artysty. Bad Bunny zdobył m.in.:

pierwsze w historii nagrodę Grammy za hiszpańskojęzyczny album roku

rekordowe wyniki streamingu na Spotify

historyczny występ podczas Super Bowl Halftime Show w całości w języku hiszpańskim

Jego album „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” stał się globalnym sukcesem i przez długi czas utrzymywał się na szczytach list przebojów.

Bad Bunny poza muzyką

Oprócz kariery muzycznej artysta rozwija się również w filmie i modzie. W najbliższym czasie pojawi się w produkcjach filmowych, w tym w projekcie „Happy Gilmore 2” u boku Adama Sandlera oraz w filmie „Caught Stealing”.

Bad Bunny współpracuje także z największymi markami modowymi i sportowymi, umacniając swoją pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych postaci popkultury na świecie.