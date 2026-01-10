Bad Bunny pozwany na 16 milionów dolarów. Chodzi o nielegalne użycie głosu w dwóch utworach

Bad Bunny mierzy się z poważnymi problemami prawnymi. Portorykański raper i globalna gwiazda muzyki latynoskiej został pozwany na 16 milionów dolarów przez kobietę, która twierdzi, że jej głos został użyty w dwóch jego piosenkach bez zgody i wynagrodzenia. Sprawa dotyczy utworów z 2018 i 2025 roku.

Pozew przeciwko Bad Bunny’emu złożony w Portoryko

Pozew został złożony w Portoryko przez Tainaly Serrano Riverę. Kobieta utrzymuje, że jej głos można usłyszeć w utworze „Solo de Mi” z debiutanckiego albumu X 100pre (2018) oraz w piosence „EoO” z płyty Debí Tirar Más Fotos (2025).

Na obu nagraniach pojawia się charakterystyczny fragment wokalny:

„Mira, puñeta, no me quiten el perreo”

(„Słuchaj, do cholery, nie zabierajcie mi vibe’u”)

Rivera twierdzi, że nagranie zostało zarejestrowane w 2018 roku na potrzeby producenta La Paciencia, z którym studiowała. Jak podkreśla, nie została poinformowana, w jakim celu jej głos zostanie użyty.

Brak zgody, kontraktu i wynagrodzenia

Zgodnie z treścią pozwu, kobieta nigdy nie wyraziła zgody na komercyjne wykorzystanie nagrania. Jej prawnicy zaznaczają, że:

nie podpisano żadnej umowy ani licencji,

nie uzgodniono żadnego wynagrodzenia,

nie poinformowano jej, że jej tożsamość zostanie użyta komercyjnie.

Pozew wskazuje również na naruszenie prawa do wizerunku i głosu, obowiązującego w Portoryko.

Głos wykorzystany także podczas koncertów

Rivera oskarża Bad Bunny’ego oraz jego współpracowników również o nielegalne wykorzystywanie jej głosu podczas rezydencji koncertowej w San Juan, która odbyła się w ubiegłym roku. Według pozwu sample z jej udziałem były odtwarzane na żywo bez jakiejkolwiek autoryzacji.

Nie pierwszy taki proces w karierze Bad Bunny’ego

Jak zauważa Rolling Stone, prawnicy reprezentujący Riverę – Jose Marxuach Fagot oraz Joanna Bocanegra Ocasio – to ten sam zespół, który prowadził głośną sprawę z 2023 roku. Wówczas była dziewczyna rapera, Carliz De La Cruz Hernández, również oskarżyła go o użycie jej głosu bez zgody.

Tamta sprawa trafiła do sądu federalnego, a następnie wróciła do sądu stanowego. Do dziś nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie.

16 milionów dolarów odszkodowania

W aktualnym pozwie Rivera domaga się 16 milionów dolarów od:

Bad Bunny’ego (Benito Martínez Ocasio),

producenta La Paciencia (Roberto Rosado),

wytwórni Rimas Entertainment.

Artyście grozi nie tylko wysoka kara finansowa, ale także poważne konsekwencje wizerunkowe.