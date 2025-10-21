Szukaj
Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”

2025.10.21

Arab ponownie zaatakował Jacka Murańskiego, w ostrych słowach odnosząc się do jego wcześniejszych wypowiedzi. Konflikt pomiędzy nimi nabiera na sile, a internet ponownie huczy od komentarzy fanów.

W swoim najnowszym wpisie Arab stanowczo zaprzeczył słowom Murańskiego, jakoby on i jego brat mieli przyjść go przepraszać. Raper nie krył oburzenia i zażądał sprostowania.

„Doszło też do mnie, że przyszliśmy cię przepraszać z moim bratem. Jesteś starym łbem, nie było takiej sytuacji i będziesz się musiał do tego ustosunkować” – napisał Arab.

Jak twierdzi artysta, cała sytuacja to kłamstwo, a on nie zamierza tolerować rozpowiadania nieprawdziwych historii na swój temat.

Tło konfliktu Araba i Jacka Murańskiego

Przypomnijmy, że napięcie między Arabem a Murańskim narasta od dłuższego czasu. Ich relacje pogorszyły się po konferencji poprzedzającej galę Prime 14, kiedy doszło do spięcia między nimi.

Arab wówczas tłumaczył, że nie uderzył Murańskiego, lecz jedynie odepchnął jego twarz po prowokacji.

„Nie uderzyłem Jacka Murańskiego, tylko odepchnąłem jego twarz” – wyjaśniał po wydarzeniu raper.

Fani komentują konflikt

Internet szybko podchwycił słowa Araba. Wielu fanów stanęło po stronie rapera, podkreślając, że od dłuższego czasu był prowokowany przez Murańskiego. Inni zwracają jednak uwagę, że konflikt stał się już bardziej medialny niż rzeczywisty.

 

