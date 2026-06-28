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A$AP Rocky odpowiada na zarzuty o brak szacunku wobec Rihanny. „Ssijcie mi ch*ja, czarn*chy”

Raper reaguje na krytykę po wypowiedzi ze sceny

2026.06.28

opublikował:

Asap 2026

A$AP Rocky odniósł się do krytyki, która pojawiła się po jego wypowiedzi podczas jednego z koncertów trasy „Don’t Be Dumb”. Raper został oskarżony przez część internautów o brak szacunku wobec Rihanny po tym, jak jego słowa skierowane do fanek zostały odebrane jako niestosowne.

Artysta postanowił odpowiedzieć na falę komentarzy podczas kolejnego występu, nie ukrywając frustracji wobec narracji w internecie.

 

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Kontrowersyjna wypowiedź na koncercie

Cała sytuacja rozpoczęła się od wypowiedzi A$AP Rocky’ego skierowanej do fanek na widowni, która wywołała mieszane reakcje w sieci.

„Dzięki Bogu nie znaliście mnie, kiedy byłem singlem, bo gdybyście byli atrakcyjni, to przespałbym się z wami”.

Część fanów uznała te słowa za niestosowne w kontekście jego relacji z Rihanną, z którą raper ma dzieci i od lat tworzy jeden z najbardziej medialnych związków w świecie show-biznesu.

A$AP Rocky: „F*ck the Internet”

Podczas kolejnego koncertu raper postanowił odnieść się do krytyki i plotek krążących w mediach społecznościowych. Nie szczędził ostrych słów pod adresem internetowych komentatorów.

„Pierdo*ić internet. Najpierw mówili, że noszę stringi. Potem, że moje koncerty się nie wyprzedają. A teraz, że jestem nieuprzejmy wobec mojej żony. Ssijcie mi ch*ja, czarn*chy”

Zamieszanie wokół zdjęć i plotek

Raper odniósł się również do wcześniejszych spekulacji dotyczących jego stylizacji scenicznej. W internecie pojawiły się bowiem komentarze sugerujące, że nosił on bieliznę typu thong, co szybko zostało sprostowane.

Okazało się, że rzekomy „kontrowersyjny element garderoby” był jedynie elementem technicznym – bezprzewodowym nadajnikiem mikrofonu.

Relacja A$AP Rocky’ego i Rihanny pod lupą

Związek A$AP Rocky’ego i Rihanny od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Para regularnie pojawia się razem publicznie, a Rihanna często wspiera partnera podczas jego koncertów.

Mimo to ich relacja nieustannie staje się przedmiotem internetowych dyskusji i spekulacji. Część fanów uważa, że raper powinien bardziej uważać na swoje wypowiedzi, inni z kolei twierdzą, że krytyka jest przesadzona.

 

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