🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowadzi w liczbie nominacji przed Lady Gagą, Bad Bunnym i Sabriną Carpenter

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Ogłoszono pełną listę nominacji do nagród Grammy 2026, a największym zwycięzcą już na etapie nominacji został Kendrick Lamar, zdobywając aż dziewięć nominacji za swój album GNX. Tuż za nim znaleźli się Lady Gaga, Jack Antonoff i producent Cirkut z siedmioma nominacjami, a Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas i Serban Ghenea otrzymali po sześć.

Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles, a transmisję na żywo zapewnią CBS i Paramount+. Pełną listę nominacji Recording Academy ogłosiła 7 listopada na oficjalnym kanale YouTube.

🎤 Kendrick Lamar dominuje w najważniejszych kategoriach Grammy 2026

Nowy album Kendricka Lamara, GNX, wydany w listopadzie 2024 roku, przyniósł mu nominacje we wszystkich trzech najważniejszych kategoriach: Album Roku, Nagranie Roku i Piosenka Roku.



W tych samych kategoriach o statuetkę walczyć będą również Lady Gaga, Bad Bunny i Sabrina Carpenter.

Taylor Swift bez nominacji?

Okres kwalifikacji do Grammy 2026 obejmował utwory i albumy wydane od 31 sierpnia 2024 do 30 sierpnia 2025. Wszystko, co zostało wydane po 30 sierpnia 2025, nie mogło brać udziału w tych nominacjach.

W praktyce oznacza to, że album Taylor Swift „The Life Of A Showgirl” został wydany po tej dacie, więc nie był brany pod uwagę w tegorocznych nominacjach Grammy 2026.

🏆 Najważniejsze nominacje do Grammy 2026

Album Roku

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tyler, The Creator – Chromakopia

Justin Bieber – Swag

Clipse – Let God Sort Em Out

Leon Thomas – Mutt

Nagranie Roku

Kendrick Lamar ft. SZA – Luther

Lady Gaga – Abracadabra

Bad Bunny – DtMF

Billie Eilish – Wildflower

Sabrina Carpenter – Manchild

Piosenka Roku

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar ft. SZA – Luther

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – Wildflower

🎧 Mocne kategorie rap i pop

Kendrick Lamar jest również nominowany w kategorii Najlepszy album rapowy, gdzie jego rywalami są Tyler, The Creator, Clipse, GloRilla i JID.



Z kolei w kategorii Najlepszy popowy album wokalny nominacje otrzymali: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Miley Cyrus i Teddy Swims.

🌍 Grammy 2026 – muzyczna różnorodność z całego świata

Tegoroczne nominacje do Grammy 2026 podkreślają globalny charakter muzyki. Wśród nominowanych znaleźli się artyści reprezentujący różne gatunki i kontynenty – od Bad Bunny’ego i jego latynoskich hitów, przez Burna Boya i Ayra Starr z Afryki, po Linkin Park, Deftones, The Cure i Bon Iver w kategoriach rockowych i alternatywnych.

📅 Kiedy odbędzie się gala Grammy 2026?

Ceremonia 68. dorocznych nagród Grammy (Grammy 2026) odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles.



Widzowie na całym świecie będą mogli oglądać transmisję na żywo na platformach CBS i Paramount+. Fani z niecierpliwością czekają, czy Kendrick Lamar przełoży swoje dziewięć nominacji na rekordową liczbę statuetek.

Pełna lista nominacji we wszystkich kategoriach

Album Roku

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, The Creator – Chromakopia

Nagranie Roku

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar z SZA – Luther

Chappell Roan – The Subway

Rosé i Bruno Mars – APT.

Piosenka Roku

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé i Bruno Mars – APT.

Bad Bunny – DtMF

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden (z KPop Demon Hunters)

Kendrick Lamar z SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – Wildflower

Najlepszy Nowy Artysta

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Tekściarz Roku, Non-Classical

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Producent Roku, Non-Classical

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Najlepsze Wokalne Występy Pop Solo

Justin Bieber – Daisies

Sabrina Carpenter – Manchild

Lady Gaga – Disease

Chappell Roan – The Subway

Lola Young – Messy

Najlepszy Album Pop Vocal

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Najlepszy Pop Duo/Group Performance

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden

KATSEYE – Gabriela

Rosé i Bruno Mars – APT.

SZA z Kendrick Lamar – 30 for 30

Najlepsze Nagranie Dance Pop

Selena Gomez & benny blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

Najlepszy Tradycyjny Album Pop Vocal

Laila Biali – Wintersongs

Jennifer Hudson – The Gift Of Love

Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?

Lady Gaga – Harlequin

Laufey – A Matter Of Time

Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2

Najlepszy Album Dance/Electronic

FKA twigs – Eusexua

Fred again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

Skrillex – Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Najlepsze Nagranie Dance/Electronic

Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer

Najlepszy Album Rap

Clipse – Let God Sort Em Out

GloRilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, The Creator – Chromakopia

Najlepsza Piosenka Rap

Doechii – Anxiety

Clipse ft. John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing

Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

GloRilla – TGIF

Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

Najlepsze Wokalne Rapowe

Fridayy ft. Meek Mill – Proud Of Me

JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar z SZA – Luther

Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody – WeMaj

PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me

Najlepszy Rapowy Występ

Cardi B – Outside

Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Doechii – Anxiety

Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown – Darling, I

Najlepszy Album R&B

Givēon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – Mutt

Najlepsza Piosenka R&B

Kehlani – Folded

Summer Walker – Heart Of A Woman

Chris Brown ft. Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Leon Thomas – Yes It Is

Najlepszy Wokalny Występ R&B

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown ft. Bryson Tiller – It Depends

Kehlani – Folded

Leon Thomas – Mutt (Live z NPR Tiny Desk)

Summer Walker – Heart Of A Woman

Najlepszy Tradycyjny Wokalny Występ R&B

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

SZA – Crybaby

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Najlepszy Progresywny Album R&B

Durand Bernarr – Bloom

Bilal – Adjust Brightness

Destin Conrad – Love on Digital

Flo – Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come As You Are

Najlepszy Album Spoken Word / Poezja

Queen Sheba – A Hurricane in Heels

Marc Marcel – Black Shaman

Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages

Saul Williams, Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends At Treepeople

Mad Skillz – Words For Days Vol. 1

Najlepszy Album Rock

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Idols

Najlepsza Piosenka Rock

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glum

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

Najlepszy Występ Metal

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds

Najlepszy Występ Rock

Amyl and The Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Hayley Williams – Mirtazapine

Yungblud – Changes (Live z Villa Park)

Najlepszy Występ Alternatywny

Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

The Cure – Alone

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Hayley Williams – Parachute

Najlepszy Album Alternatywny

Bon Iver – SABLE, fABLE

The Cure – Songs Of A Lost World

Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party

Najlepszy Album Música Urbana

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

J Balvin – Mixteip

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – Eub Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Najlepszy Album Música Mexicana (w tym Tejano)

Fuerza Regida, Grupo Frontera – Mala Mía

Grupo Frontera – Y Lo Que Viene

Paola Jara – Sin Rodeos

Carín León – Palabra De To’s (Seca)

Bobby Pulido & Friends – Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)

Najlepszy Album Latin Pop

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Trópicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Najlepszy Album Latin Rock lub Alternatywny

Aterciopelados – Genes Rebeldes

Astropical – Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Los Wizzards – Algorhythm

Fito Páez – Novela

Najlepszy Album Tropical Latin

Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

Gloria Estefan – Raíces

Grupo Niche – Clásicos 1.0

Alain Pérez – Bingo

Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Najlepszy Tradycyjny Album Country

Charley Crockett – Dollar A Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What A Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It For My Health

Najlepszy Współczesny Album Country

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline Vs. The Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken

Miranda Lambert – Postcards From Texa

Najlepszy Country Solo Performance

Tyler Childers – Nose On The Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Najlepszy Country Duo/Group Performance

Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song To Sing

Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson – Trailblazer

Margo Price & Tyler Childers – Love Me Like You Used To Do

Shaboozey & Jelly Roll – Amen

George Strait & Chris Stapleton – Honky Tonk Hall Of Fame

Najlepsza Piosenka Country

Tyler Childers – Bitin’ List

Shaboozey – Good News

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song To Sing

Najlepszy American Roots Performance

Jon Batiste ft. Randy Newman – Lonely Avenue

I’m With Her – Ancient Light

Jason Isbell – Crimson And Clay

Alison Krauss & Union Station – Richmond On The James

Mavis Staples – Beautiful Strangers

Najlepszy Występ Americana

Sierra Hull – Boom

Maggie Rose & Grace Potter – Poison In My Well

Mavis Staples – Godspeed

Molly Tuttle – That’s Gonna Leave A Mark

Jesse Welles – Horses

Najlepsza Piosenka American Roots

I’m With Her – Ancient Light

Jon Batiste – Big Money

Jason Isbell – Foxes In The Snow

Jesse Welles – Middle

Sierra Hull – Spitfire

Najlepszy Album Americana

Jon Batiste – Big Money

Larkin Poe – Bloom

Willie Nelson – Last Leaf On The Tree

Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine

Jesse Welles – Middle

Najlepszy Album Bluegrass

Michael Cleveland & Jason Carter – Carter & Cleveland

Sierra Hull – A Tip Toe High Wire

Alison Krauss & Union Station – Arcadia

The Steeldrivers – Outrun

Billy Strings – Highway Prayers

Najlepszy Tradycyjny Album Blues

Buddy Guy – Ain’t Done With The Blues

Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room On The Porch

Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey

Charlie Musselwhite – Look Out Highway

Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways

Najlepszy Współczesny Album Blues

Joe Bonamassa – Breakthrough

Samantha Fish – Paper Doll

Eric Gales – A Tribute To LJK

Robert Randolph – Preacher Kids

Southern Avenue – Family

Najlepszy Album Folk

Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did The Blackbird Say To The Crow

Patty Griffin – Crown Of Roses

I’m With Her – Wild And Clear And Blue

Jason Isbell – Foxes In The Snow

Jesse Welles – Under The Powerlines (April 24 – September 24)

Najlepszy Występ / Piosenka Gospel

Kirk Franklin – Do It Again

Tasha Cobbs Leonard, John Legend – Church

Jonathan McReynolds & Jamal Roberts – Still (Live)

Pastor Mike Jr – Amen

Cece Winans ft. Shirley Caesar – Come Jesus Come

Najlepszy Występ Muzyki Afrykańskiej

Burna Boy – Love

Davido ft. Omah Lay – With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

Ayra Starr ft. Wizkid – Gimme Dat

Tyla – Push 2 Start

Najlepszy Występ Global Music

Bad Bunny – EoO

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Angélique Kidjo – Jerusalema

Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

Shakti – Shrini’s Dream (Live)

Anoushka Shankar ft. Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak

Najlepszy Album Global Music

Siddhant Bhatia – Sounds Of Kumbha

Burna Boy – No Sign of Weakness

Youssou N’Dour – Éclairer le monde – Light the World

Shakti – Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)

Anoushka Shankar ft. Alam Khan & Sarathy Korwar – Chapter III: We Return To Light

Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo

Najlepszy Album Musical Theater

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Najlepszy Album Reggae

Lila Iké – Treasure Self Love

Vybz Kartel – Heart & Soul

Keznamdi – Blxxd & Fyah

Mortimer – From Within

Jesse Royal – No Place Like Home

Najlepszy Album Komediowy

Bill Burr – Drop Dead Years

Sarah Silverman – PostMortem

Ali Wong – Single Lady

Jamie Foxx – What Had Happened Was…

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Najlepsze Audiobook, Narracja i Storytelling

Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story

Trevor Noah – Into The Uncut Grass

Ketanji Brown Jackson – Lovely One: A Memoir

Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Fab Morvan – You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli

Najlepszy Kompilacyjny Soundtrack do Mediów Wizualnych

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Various Artists – F1® The Album

Various Artists – KPop Demon Hunters

Various Artists – Sinners

Various Artists – Wicked

Najlepsza Piosenka napisana dla Mediów Wizualnych

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be (z Tron: Ares)

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden (z KPop Demon Hunters)

Miles Caton – I Lied To You (z Sinners)

Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (z Elton John: Never Too Late)

Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (z Sinners)

Rod Wave – Sinners (z Sinners)

Najlepszy Score / Ścieżka Dźwiękowa do Mediów Wizualnych

John Powell – How to Train Your Dragon

Theodore Shapiro – Severance: Season 2

Ludwig Göransson – Sinners

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Kris Bowers – The Wild Robot

Najlepszy Teledysk Muzyczny

Sade – Young Lion

Sabrina Carpenter – Manchild

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety

OK Go – Love

Najlepszy Film Muzyczny

Devo – Devo

Raye – Live at the Royal Albert Hall

Diane Warren – Relentless

John Williams – Music by John Williams

Pharrell Williams – Piece by Piece

Najlepsza Okładka Albumu