🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowadzi w liczbie nominacji przed Lady Gagą, Bad Bunnym i Sabriną Carpenter

Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles

2025.11.08

Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles

Ogłoszono pełną listę nominacji do nagród Grammy 2026, a największym zwycięzcą już na etapie nominacji został Kendrick Lamar, zdobywając aż dziewięć nominacji za swój album GNX. Tuż za nim znaleźli się Lady Gaga, Jack Antonoff i producent Cirkut z siedmioma nominacjami, a Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas i Serban Ghenea otrzymali po sześć.

Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles, a transmisję na żywo zapewnią CBS i Paramount+. Pełną listę nominacji Recording Academy ogłosiła 7 listopada na oficjalnym kanale YouTube.

🎤 Kendrick Lamar dominuje w najważniejszych kategoriach Grammy 2026

Nowy album Kendricka Lamara, GNX, wydany w listopadzie 2024 roku, przyniósł mu nominacje we wszystkich trzech najważniejszych kategoriach: Album Roku, Nagranie Roku i Piosenka Roku.

W tych samych kategoriach o statuetkę walczyć będą również Lady Gaga, Bad Bunny i Sabrina Carpenter.

Taylor Swift bez nominacji?

Okres kwalifikacji do Grammy 2026 obejmował utwory i albumy wydane od 31 sierpnia 2024 do 30 sierpnia 2025. Wszystko, co zostało wydane po 30 sierpnia 2025, nie mogło brać udziału w tych nominacjach.

W praktyce oznacza to, że album Taylor Swift „The Life Of A Showgirl” został wydany po tej dacie, więc nie był brany pod uwagę w tegorocznych nominacjach Grammy 2026.

🏆 Najważniejsze nominacje do Grammy 2026

Album Roku

  • Kendrick Lamar – GNX

  • Lady Gaga – Mayhem

  • Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

  • Tyler, The Creator – Chromakopia

  • Justin Bieber – Swag

  • Clipse – Let God Sort Em Out

  • Leon Thomas – Mutt

Nagranie Roku

  • Kendrick Lamar ft. SZA – Luther

  • Lady Gaga – Abracadabra

  • Bad Bunny – DtMF

  • Billie Eilish – Wildflower

  • Sabrina Carpenter – Manchild

Piosenka Roku

  • Lady Gaga – Abracadabra

  • Kendrick Lamar ft. SZA – Luther

  • Bad Bunny – DtMF

  • Sabrina Carpenter – Manchild

  • Billie Eilish – Wildflower

🎧 Mocne kategorie rap i pop 

Kendrick Lamar jest również nominowany w kategorii Najlepszy album rapowy, gdzie jego rywalami są Tyler, The Creator, Clipse, GloRilla i JID.

Z kolei w kategorii Najlepszy popowy album wokalny nominacje otrzymali: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Miley Cyrus i Teddy Swims.

🌍 Grammy 2026 – muzyczna różnorodność z całego świata

Tegoroczne nominacje do Grammy 2026 podkreślają globalny charakter muzyki. Wśród nominowanych znaleźli się artyści reprezentujący różne gatunki i kontynenty – od Bad Bunny’ego i jego latynoskich hitów, przez Burna Boya i Ayra Starr z Afryki, po Linkin Park, Deftones, The Cure i Bon Iver w kategoriach rockowych i alternatywnych.

📅 Kiedy odbędzie się gala Grammy 2026?

Ceremonia 68. dorocznych nagród Grammy (Grammy 2026) odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles.

Widzowie na całym świecie będą mogli oglądać transmisję na żywo na platformach CBS i Paramount+. Fani z niecierpliwością czekają, czy Kendrick Lamar przełoży swoje dziewięć nominacji na rekordową liczbę statuetek.

Pełna lista nominacji we wszystkich kategoriach

Album Roku

  • Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  • Justin Bieber – Swag

  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

  • Clipse – Let God Sort Em Out

  • Lady Gaga – Mayhem

  • Kendrick Lamar – GNX

  • Leon Thomas – Mutt

  • Tyler, The Creator – Chromakopia

Nagranie Roku

  • Bad Bunny – DtMF

  • Sabrina Carpenter – Manchild

  • Doechii – Anxiety

  • Billie Eilish – Wildflower

  • Lady Gaga – Abracadabra

  • Kendrick Lamar z SZA – Luther

  • Chappell Roan – The Subway

  • Rosé i Bruno Mars – APT.

Piosenka Roku

  • Lady Gaga – Abracadabra

  • Doechii – Anxiety

  • Rosé i Bruno Mars – APT.

  • Bad Bunny – DtMF

  • Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden (z KPop Demon Hunters)

  • Kendrick Lamar z SZA – Luther

  • Sabrina Carpenter – Manchild

  • Billie Eilish – Wildflower

 

Najlepszy Nowy Artysta

  • Olivia Dean

  • KATSEYE

  • The Marias

  • Addison Rae

  • Sombr

  • Leon Thomas

  • Alex Warren

  • Lola Young

Tekściarz Roku, Non-Classical

  • Amy Allen

  • Edgar Barrera

  • Jessie Jo Dillon

  • Tobias Jesso Jr.

  • Laura Veltz

 

Producent Roku, Non-Classical

  • Dan Auerbach

  • Cirkut

  • Dijon

  • Blake Mills

  • Sounwave

Najlepsze Wokalne Występy Pop Solo

  • Justin Bieber – Daisies

  • Sabrina Carpenter – Manchild

  • Lady Gaga – Disease

  • Chappell Roan – The Subway

  • Lola Young – Messy

 

Najlepszy Album Pop Vocal

  • Justin Bieber – Swag

  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

  • Miley Cyrus – Something Beautiful

  • Lady Gaga – Mayhem

  • Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Najlepszy Pop Duo/Group Performance

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

  • Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden

  • KATSEYE – Gabriela

  • Rosé i Bruno Mars – APT.

  • SZA z Kendrick Lamar – 30 for 30

Najlepsze Nagranie Dance Pop

  • Selena Gomez & benny blanco – Bluest Flame

  • Lady Gaga – Abracadabra

  • Zara Larsson – Midnight Sun

  • Tate McRae – Just Keep Watching

  • PinkPantheress – Illegal

Najlepszy Tradycyjny Album Pop Vocal

  • Laila Biali – Wintersongs

  • Jennifer Hudson – The Gift Of Love

  • Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?

  • Lady Gaga – Harlequin

  • Laufey – A Matter Of Time

  • Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2

Najlepszy Album Dance/Electronic

  • FKA twigs – Eusexua

  • Fred again.. – Ten Days

  • PinkPantheress – Fancy That

  • Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

  • Skrillex – Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Najlepsze Nagranie Dance/Electronic

  • Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

  • Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

  • Kaytranada – Space Invader

  • Skrillex – Voltage

  • Tame Impala – End of Summer

Najlepszy Album Rap

  • Clipse – Let God Sort Em Out

  • GloRilla – Glorious

  • JID – God Does Like Ugly

  • Kendrick Lamar – GNX

  • Tyler, The Creator – Chromakopia

Najlepsza Piosenka Rap

  • Doechii – Anxiety

  • Clipse ft. John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing

  • Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

  • GloRilla – TGIF

  • Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

Najlepsze Wokalne Rapowe

  • Fridayy ft. Meek Mill – Proud Of Me

  • JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

  • Kendrick Lamar z SZA – Luther

  • Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody – WeMaj

  • PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me

Najlepszy Rapowy Występ

  • Cardi B – Outside

  • Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

  • Doechii – Anxiety

  • Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown – Darling, I

Najlepszy Album R&B

  • Givēon – Beloved

  • Coco Jones – Why Not More?

  • Ledisi – The Crown

  • Teyana Taylor – Escape Room

  • Leon Thomas – Mutt

Najlepsza Piosenka R&B

  • Kehlani – Folded

  • Summer Walker – Heart Of A Woman

  • Chris Brown ft. Bryson Tiller – It Depends

  • Durand Bernarr – Overqualified

  • Leon Thomas – Yes It Is

Najlepszy Wokalny Występ R&B

  • Justin Bieber – Yukon

  • Chris Brown ft. Bryson Tiller – It Depends

  • Kehlani – Folded

  • Leon Thomas – Mutt (Live z NPR Tiny Desk)

  • Summer Walker – Heart Of A Woman

Najlepszy Tradycyjny Wokalny Występ R&B

  • Durand Bernarr – Here We Are

  • Lalah Hathaway – Uptown

  • Ledisi – Love You Too

  • SZA – Crybaby

  • Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Najlepszy Progresywny Album R&B

  • Durand Bernarr – Bloom

  • Bilal – Adjust Brightness

  • Destin Conrad – Love on Digital

  • Flo – Access All Areas

  • Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come As You Are

Najlepszy Album Spoken Word / Poezja

  • Queen Sheba – A Hurricane in Heels

  • Marc Marcel – Black Shaman

  • Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages

  • Saul Williams, Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends At Treepeople

  • Mad Skillz – Words For Days Vol. 1

Najlepszy Album Rock

  • Deftones – Private Music

  • Haim – I Quit

  • Linkin Park – From Zero

  • Turnstile – Never Enough

  • Yungblud – Idols

Najlepsza Piosenka Rock

  • Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

  • Sleep Token – Caramel

  • Hayley Williams – Glum

  • Turnstile – Never Enough

  • Yungblud – Zombie

Najlepszy Występ Metal

  • Dream Theater – Night Terror

  • Ghost – Lachryma

  • Sleep Token – Emergence

  • Spiritbox – Soft Spine

  • Turnstile – Birds

Najlepszy Występ Rock

  • Amyl and The Sniffers – U Should Not Be Doing That

  • Linkin Park – The Emptiness Machine

  • Turnstile – Never Enough

  • Hayley Williams – Mirtazapine

  • Yungblud – Changes (Live z Villa Park)

Najlepszy Występ Alternatywny

  • Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

  • The Cure – Alone

  • Turnstile – Seein’ Stars

  • Wet Leg – Mangetout

  • Hayley Williams – Parachute

Najlepszy Album Alternatywny

  • Bon Iver – SABLE, fABLE

  • The Cure – Songs Of A Lost World

  • Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass

  • Wet Leg – Moisturizer

  • Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party

 

Najlepszy Album Música Urbana

  • Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  • J Balvin – Mixteip

  • Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

  • Nicki Nicole – Naiki

  • Trueno – Eub Deluxe

  • Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Najlepszy Album Música Mexicana (w tym Tejano)

  • Fuerza Regida, Grupo Frontera – Mala Mía

  • Grupo Frontera – Y Lo Que Viene

  • Paola Jara – Sin Rodeos

  • Carín León – Palabra De To’s (Seca)

  • Bobby Pulido & Friends – Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)

Najlepszy Album Latin Pop

  • Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

  • Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

  • Karol G – Trópicoqueta

  • Natalia Lafourcade – Cancionera

  • Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Najlepszy Album Latin Rock lub Alternatywny

  • Aterciopelados – Genes Rebeldes

  • Astropical – Astropical

  • Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

  • Los Wizzards – Algorhythm

  • Fito Páez – Novela

Najlepszy Album Tropical Latin

  • Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

  • Gloria Estefan – Raíces

  • Grupo Niche – Clásicos 1.0

  • Alain Pérez – Bingo

  • Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Najlepszy Tradycyjny Album Country

  • Charley Crockett – Dollar A Day

  • Lukas Nelson – American Romance

  • Willie Nelson – Oh What A Beautiful World

  • Margo Price – Hard Headed Woman

  • Zach Top – Ain’t In It For My Health

Najlepszy Współczesny Album Country

  • Kelsea Ballerini – Patterns

  • Tyler Childers – Snipe Hunter

  • Eric Church – Evangeline Vs. The Machine

  • Jelly Roll – Beautifully Broken

  • Miranda Lambert – Postcards From Texa

Najlepszy Country Solo Performance

  • Tyler Childers – Nose On The Grindstone

  • Shaboozey – Good News

  • Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

  • Zach Top – I Never Lie

  • Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Najlepszy Country Duo/Group Performance

  • Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song To Sing

  • Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson – Trailblazer

  • Margo Price & Tyler Childers – Love Me Like You Used To Do

  • Shaboozey & Jelly Roll – Amen

  • George Strait & Chris Stapleton – Honky Tonk Hall Of Fame

Najlepsza Piosenka Country

  • Tyler Childers – Bitin’ List

  • Shaboozey – Good News

  • Zach Top – I Never Lie

  • Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

  • Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song To Sing

Najlepszy American Roots Performance

  • Jon Batiste ft. Randy Newman – Lonely Avenue

  • I’m With Her – Ancient Light

  • Jason Isbell – Crimson And Clay

  • Alison Krauss & Union Station – Richmond On The James

  • Mavis Staples – Beautiful Strangers

Najlepszy Występ Americana

  • Sierra Hull – Boom

  • Maggie Rose & Grace Potter – Poison In My Well

  • Mavis Staples – Godspeed

  • Molly Tuttle – That’s Gonna Leave A Mark

  • Jesse Welles – Horses

Najlepsza Piosenka American Roots

  • I’m With Her – Ancient Light

  • Jon Batiste – Big Money

  • Jason Isbell – Foxes In The Snow

  • Jesse Welles – Middle

  • Sierra Hull – Spitfire

Najlepszy Album Americana

  • Jon Batiste – Big Money

  • Larkin Poe – Bloom

  • Willie Nelson – Last Leaf On The Tree

  • Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine

  • Jesse Welles – Middle

Najlepszy Album Bluegrass

  • Michael Cleveland & Jason Carter – Carter & Cleveland

  • Sierra Hull – A Tip Toe High Wire

  • Alison Krauss & Union Station – Arcadia

  • The Steeldrivers – Outrun

  • Billy Strings – Highway Prayers

Najlepszy Tradycyjny Album Blues

  • Buddy Guy – Ain’t Done With The Blues

  • Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room On The Porch

  • Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey

  • Charlie Musselwhite – Look Out Highway

  • Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways

Najlepszy Współczesny Album Blues

  • Joe Bonamassa – Breakthrough

  • Samantha Fish – Paper Doll

  • Eric Gales – A Tribute To LJK

  • Robert Randolph – Preacher Kids

  • Southern Avenue – Family

Najlepszy Album Folk

  • Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did The Blackbird Say To The Crow

  • Patty Griffin – Crown Of Roses

  • I’m With Her – Wild And Clear And Blue

  • Jason Isbell – Foxes In The Snow

  • Jesse Welles – Under The Powerlines (April 24 – September 24)

Najlepszy Występ / Piosenka Gospel

  • Kirk Franklin – Do It Again

  • Tasha Cobbs Leonard, John Legend – Church

  • Jonathan McReynolds & Jamal Roberts – Still (Live)

  • Pastor Mike Jr – Amen

  • Cece Winans ft. Shirley Caesar – Come Jesus Come

Najlepszy Występ Muzyki Afrykańskiej

  • Burna Boy – Love

  • Davido ft. Omah Lay – With You

  • Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

  • Ayra Starr ft. Wizkid – Gimme Dat

  • Tyla – Push 2 Start

Najlepszy Występ Global Music

  • Bad Bunny – EoO

  • Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

  • Angélique Kidjo – Jerusalema

  • Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

  • Shakti – Shrini’s Dream (Live)

  • Anoushka Shankar ft. Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak

Najlepszy Album Global Music

  • Siddhant Bhatia – Sounds Of Kumbha

  • Burna Boy – No Sign of Weakness

  • Youssou N’Dour – Éclairer le monde – Light the World

  • Shakti – Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)

  • Anoushka Shankar ft. Alam Khan & Sarathy Korwar – Chapter III: We Return To Light

  • Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo

Najlepszy Album Musical Theater

  • Buena Vista Social Club

  • Death Becomes Her

  • Gypsy

  • Just In Time

  • Maybe Happy Ending

Najlepszy Album Reggae

  • Lila Iké – Treasure Self Love

  • Vybz Kartel – Heart & Soul

  • Keznamdi – Blxxd & Fyah

  • Mortimer – From Within

  • Jesse Royal – No Place Like Home

Najlepszy Album Komediowy

  • Bill Burr – Drop Dead Years

  • Sarah Silverman – PostMortem

  • Ali Wong – Single Lady

  • Jamie Foxx – What Had Happened Was…

  • Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Najlepsze Audiobook, Narracja i Storytelling

  • Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story

  • Trevor Noah – Into The Uncut Grass

  • Ketanji Brown Jackson – Lovely One: A Memoir

  • Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

  • Fab Morvan – You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli

Najlepszy Kompilacyjny Soundtrack do Mediów Wizualnych

  • Timothée Chalamet – A Complete Unknown

  • Various Artists – F1® The Album

  • Various Artists – KPop Demon Hunters

  • Various Artists – Sinners

  • Various Artists – Wicked

Najlepsza Piosenka napisana dla Mediów Wizualnych

  • Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be (z Tron: Ares)

  • Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden (z KPop Demon Hunters)

  • Miles Caton – I Lied To You (z Sinners)

  • Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (z Elton John: Never Too Late)

  • Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (z Sinners)

  • Rod Wave – Sinners (z Sinners)

Najlepszy Score / Ścieżka Dźwiękowa do Mediów Wizualnych

  • John Powell – How to Train Your Dragon

  • Theodore Shapiro – Severance: Season 2

  • Ludwig Göransson – Sinners

  • John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

  • Kris Bowers – The Wild Robot

Najlepszy Teledysk Muzyczny

  • Sade – Young Lion

  • Sabrina Carpenter – Manchild

  • Clipse – So Be It

  • Doechii – Anxiety

  • OK Go – Love

Najlepszy Film Muzyczny

  • Devo – Devo

  • Raye – Live at the Royal Albert Hall

  • Diane Warren – Relentless

  • John Williams – Music by John Williams

  • Pharrell Williams – Piece by Piece

Najlepsza Okładka Albumu

  • Tyler, The Creator – Chromakopia (Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez)

  • Djo – The Crux (William Wesley II)

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Benito Antonio Martinez Ocasio)

  • Perfume Genius – Glory (Cody Critcheloe & Andrew J.S.)

  • Wet Leg – Moisturizer (Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale)

