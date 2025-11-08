🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowadzi w liczbie nominacji przed Lady Gagą, Bad Bunnym i Sabriną Carpenter

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Ogłoszono pełną listę nominacji do nagród Grammy 2026, a największym zwycięzcą już na etapie nominacji został Kendrick Lamar, zdobywając aż dziewięć nominacji za swój album GNX. Tuż za nim znaleźli się Lady Gaga, Jack Antonoff i producent Cirkut z siedmioma nominacjami, a Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas i Serban Ghenea otrzymali po sześć.
Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles, a transmisję na żywo zapewnią CBS i Paramount+. Pełną listę nominacji Recording Academy ogłosiła 7 listopada na oficjalnym kanale YouTube.
🎤 Kendrick Lamar dominuje w najważniejszych kategoriach Grammy 2026
Nowy album Kendricka Lamara, GNX, wydany w listopadzie 2024 roku, przyniósł mu nominacje we wszystkich trzech najważniejszych kategoriach: Album Roku, Nagranie Roku i Piosenka Roku.
W tych samych kategoriach o statuetkę walczyć będą również Lady Gaga, Bad Bunny i Sabrina Carpenter.
Taylor Swift bez nominacji?
Okres kwalifikacji do Grammy 2026 obejmował utwory i albumy wydane od 31 sierpnia 2024 do 30 sierpnia 2025. Wszystko, co zostało wydane po 30 sierpnia 2025, nie mogło brać udziału w tych nominacjach.
W praktyce oznacza to, że album Taylor Swift „The Life Of A Showgirl” został wydany po tej dacie, więc nie był brany pod uwagę w tegorocznych nominacjach Grammy 2026.
🏆 Najważniejsze nominacje do Grammy 2026
Album Roku
-
Kendrick Lamar – GNX
-
Lady Gaga – Mayhem
-
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
-
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
-
Tyler, The Creator – Chromakopia
-
Justin Bieber – Swag
-
Clipse – Let God Sort Em Out
-
Leon Thomas – Mutt
Nagranie Roku
-
Kendrick Lamar ft. SZA – Luther
-
Lady Gaga – Abracadabra
-
Bad Bunny – DtMF
-
Billie Eilish – Wildflower
-
Sabrina Carpenter – Manchild
Piosenka Roku
-
Lady Gaga – Abracadabra
-
Kendrick Lamar ft. SZA – Luther
-
Bad Bunny – DtMF
-
Sabrina Carpenter – Manchild
-
Billie Eilish – Wildflower
🎧 Mocne kategorie rap i pop
Kendrick Lamar jest również nominowany w kategorii Najlepszy album rapowy, gdzie jego rywalami są Tyler, The Creator, Clipse, GloRilla i JID.
Z kolei w kategorii Najlepszy popowy album wokalny nominacje otrzymali: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Miley Cyrus i Teddy Swims.
🌍 Grammy 2026 – muzyczna różnorodność z całego świata
Tegoroczne nominacje do Grammy 2026 podkreślają globalny charakter muzyki. Wśród nominowanych znaleźli się artyści reprezentujący różne gatunki i kontynenty – od Bad Bunny’ego i jego latynoskich hitów, przez Burna Boya i Ayra Starr z Afryki, po Linkin Park, Deftones, The Cure i Bon Iver w kategoriach rockowych i alternatywnych.
📅 Kiedy odbędzie się gala Grammy 2026?
Ceremonia 68. dorocznych nagród Grammy (Grammy 2026) odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles.
Widzowie na całym świecie będą mogli oglądać transmisję na żywo na platformach CBS i Paramount+. Fani z niecierpliwością czekają, czy Kendrick Lamar przełoży swoje dziewięć nominacji na rekordową liczbę statuetek.
Pełna lista nominacji we wszystkich kategoriach
Album Roku
-
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
-
Justin Bieber – Swag
-
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
-
Clipse – Let God Sort Em Out
-
Lady Gaga – Mayhem
-
Kendrick Lamar – GNX
-
Leon Thomas – Mutt
-
Tyler, The Creator – Chromakopia
Nagranie Roku
-
Bad Bunny – DtMF
-
Sabrina Carpenter – Manchild
-
Doechii – Anxiety
-
Billie Eilish – Wildflower
-
Lady Gaga – Abracadabra
-
Kendrick Lamar z SZA – Luther
-
Chappell Roan – The Subway
-
Rosé i Bruno Mars – APT.
Piosenka Roku
-
Lady Gaga – Abracadabra
-
Doechii – Anxiety
-
Rosé i Bruno Mars – APT.
-
Bad Bunny – DtMF
-
Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden (z KPop Demon Hunters)
-
Kendrick Lamar z SZA – Luther
-
Sabrina Carpenter – Manchild
-
Billie Eilish – Wildflower
Najlepszy Nowy Artysta
-
Olivia Dean
-
KATSEYE
-
The Marias
-
Addison Rae
-
Sombr
-
Leon Thomas
-
Alex Warren
-
Lola Young
Tekściarz Roku, Non-Classical
-
Amy Allen
-
Edgar Barrera
-
Jessie Jo Dillon
-
Tobias Jesso Jr.
-
Laura Veltz
Producent Roku, Non-Classical
-
Dan Auerbach
-
Cirkut
-
Dijon
-
Blake Mills
-
Sounwave
Najlepsze Wokalne Występy Pop Solo
-
Justin Bieber – Daisies
-
Sabrina Carpenter – Manchild
-
Lady Gaga – Disease
-
Chappell Roan – The Subway
-
Lola Young – Messy
Najlepszy Album Pop Vocal
-
Justin Bieber – Swag
-
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
-
Miley Cyrus – Something Beautiful
-
Lady Gaga – Mayhem
-
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Najlepszy Pop Duo/Group Performance
-
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
-
Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden
-
KATSEYE – Gabriela
-
Rosé i Bruno Mars – APT.
-
SZA z Kendrick Lamar – 30 for 30
Najlepsze Nagranie Dance Pop
-
Selena Gomez & benny blanco – Bluest Flame
-
Lady Gaga – Abracadabra
-
Zara Larsson – Midnight Sun
-
Tate McRae – Just Keep Watching
-
PinkPantheress – Illegal
Najlepszy Tradycyjny Album Pop Vocal
-
Laila Biali – Wintersongs
-
Jennifer Hudson – The Gift Of Love
-
Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?
-
Lady Gaga – Harlequin
-
Laufey – A Matter Of Time
-
Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2
Najlepszy Album Dance/Electronic
-
FKA twigs – Eusexua
-
Fred again.. – Ten Days
-
PinkPantheress – Fancy That
-
Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
-
Skrillex – Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
Najlepsze Nagranie Dance/Electronic
-
Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
-
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
-
Kaytranada – Space Invader
-
Skrillex – Voltage
-
Tame Impala – End of Summer
Najlepszy Album Rap
-
Clipse – Let God Sort Em Out
-
GloRilla – Glorious
-
JID – God Does Like Ugly
-
Kendrick Lamar – GNX
-
Tyler, The Creator – Chromakopia
Najlepsza Piosenka Rap
-
Doechii – Anxiety
-
Clipse ft. John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
-
Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
-
GloRilla – TGIF
-
Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off
Najlepsze Wokalne Rapowe
-
Fridayy ft. Meek Mill – Proud Of Me
-
JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
-
Kendrick Lamar z SZA – Luther
-
Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody – WeMaj
-
PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me
Najlepszy Rapowy Występ
-
Cardi B – Outside
-
Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips
-
Doechii – Anxiety
-
Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown – Darling, I
Najlepszy Album R&B
-
Givēon – Beloved
-
Coco Jones – Why Not More?
-
Ledisi – The Crown
-
Teyana Taylor – Escape Room
-
Leon Thomas – Mutt
Najlepsza Piosenka R&B
-
Kehlani – Folded
-
Summer Walker – Heart Of A Woman
-
Chris Brown ft. Bryson Tiller – It Depends
-
Durand Bernarr – Overqualified
-
Leon Thomas – Yes It Is
Najlepszy Wokalny Występ R&B
-
Justin Bieber – Yukon
-
Chris Brown ft. Bryson Tiller – It Depends
-
Kehlani – Folded
-
Leon Thomas – Mutt (Live z NPR Tiny Desk)
-
Summer Walker – Heart Of A Woman
Najlepszy Tradycyjny Wokalny Występ R&B
-
Durand Bernarr – Here We Are
-
Lalah Hathaway – Uptown
-
Ledisi – Love You Too
-
SZA – Crybaby
-
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Najlepszy Progresywny Album R&B
-
Durand Bernarr – Bloom
-
Bilal – Adjust Brightness
-
Destin Conrad – Love on Digital
-
Flo – Access All Areas
-
Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come As You Are
Najlepszy Album Spoken Word / Poezja
-
Queen Sheba – A Hurricane in Heels
-
Marc Marcel – Black Shaman
-
Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages
-
Saul Williams, Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends At Treepeople
-
Mad Skillz – Words For Days Vol. 1
Najlepszy Album Rock
-
Deftones – Private Music
-
Haim – I Quit
-
Linkin Park – From Zero
-
Turnstile – Never Enough
-
Yungblud – Idols
Najlepsza Piosenka Rock
-
Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
-
Sleep Token – Caramel
-
Hayley Williams – Glum
-
Turnstile – Never Enough
-
Yungblud – Zombie
Najlepszy Występ Metal
-
Dream Theater – Night Terror
-
Ghost – Lachryma
-
Sleep Token – Emergence
-
Spiritbox – Soft Spine
-
Turnstile – Birds
Najlepszy Występ Rock
-
Amyl and The Sniffers – U Should Not Be Doing That
-
Linkin Park – The Emptiness Machine
-
Turnstile – Never Enough
-
Hayley Williams – Mirtazapine
-
Yungblud – Changes (Live z Villa Park)
Najlepszy Występ Alternatywny
-
Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
-
The Cure – Alone
-
Turnstile – Seein’ Stars
-
Wet Leg – Mangetout
-
Hayley Williams – Parachute
Najlepszy Album Alternatywny
-
Bon Iver – SABLE, fABLE
-
The Cure – Songs Of A Lost World
-
Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass
-
Wet Leg – Moisturizer
-
Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party
Najlepszy Album Música Urbana
-
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
-
J Balvin – Mixteip
-
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
-
Nicki Nicole – Naiki
-
Trueno – Eub Deluxe
-
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Najlepszy Album Música Mexicana (w tym Tejano)
-
Fuerza Regida, Grupo Frontera – Mala Mía
-
Grupo Frontera – Y Lo Que Viene
-
Paola Jara – Sin Rodeos
-
Carín León – Palabra De To’s (Seca)
-
Bobby Pulido & Friends – Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)
Najlepszy Album Latin Pop
-
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
-
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
-
Karol G – Trópicoqueta
-
Natalia Lafourcade – Cancionera
-
Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Najlepszy Album Latin Rock lub Alternatywny
-
Aterciopelados – Genes Rebeldes
-
Astropical – Astropical
-
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
-
Los Wizzards – Algorhythm
-
Fito Páez – Novela
Najlepszy Album Tropical Latin
-
Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías
-
Gloria Estefan – Raíces
-
Grupo Niche – Clásicos 1.0
-
Alain Pérez – Bingo
-
Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
Najlepszy Tradycyjny Album Country
-
Charley Crockett – Dollar A Day
-
Lukas Nelson – American Romance
-
Willie Nelson – Oh What A Beautiful World
-
Margo Price – Hard Headed Woman
-
Zach Top – Ain’t In It For My Health
Najlepszy Współczesny Album Country
-
Kelsea Ballerini – Patterns
-
Tyler Childers – Snipe Hunter
-
Eric Church – Evangeline Vs. The Machine
-
Jelly Roll – Beautifully Broken
-
Miranda Lambert – Postcards From Texa
Najlepszy Country Solo Performance
-
Tyler Childers – Nose On The Grindstone
-
Shaboozey – Good News
-
Chris Stapleton – Bad As I Used To Be
-
Zach Top – I Never Lie
-
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Najlepszy Country Duo/Group Performance
-
Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song To Sing
-
Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson – Trailblazer
-
Margo Price & Tyler Childers – Love Me Like You Used To Do
-
Shaboozey & Jelly Roll – Amen
-
George Strait & Chris Stapleton – Honky Tonk Hall Of Fame
Najlepsza Piosenka Country
-
Tyler Childers – Bitin’ List
-
Shaboozey – Good News
-
Zach Top – I Never Lie
-
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
-
Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song To Sing
Najlepszy American Roots Performance
-
Jon Batiste ft. Randy Newman – Lonely Avenue
-
I’m With Her – Ancient Light
-
Jason Isbell – Crimson And Clay
-
Alison Krauss & Union Station – Richmond On The James
-
Mavis Staples – Beautiful Strangers
Najlepszy Występ Americana
-
Sierra Hull – Boom
-
Maggie Rose & Grace Potter – Poison In My Well
-
Mavis Staples – Godspeed
-
Molly Tuttle – That’s Gonna Leave A Mark
-
Jesse Welles – Horses
Najlepsza Piosenka American Roots
-
I’m With Her – Ancient Light
-
Jon Batiste – Big Money
-
Jason Isbell – Foxes In The Snow
-
Jesse Welles – Middle
-
Sierra Hull – Spitfire
Najlepszy Album Americana
-
Jon Batiste – Big Money
-
Larkin Poe – Bloom
-
Willie Nelson – Last Leaf On The Tree
-
Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine
-
Jesse Welles – Middle
Najlepszy Album Bluegrass
-
Michael Cleveland & Jason Carter – Carter & Cleveland
-
Sierra Hull – A Tip Toe High Wire
-
Alison Krauss & Union Station – Arcadia
-
The Steeldrivers – Outrun
-
Billy Strings – Highway Prayers
Najlepszy Tradycyjny Album Blues
-
Buddy Guy – Ain’t Done With The Blues
-
Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room On The Porch
-
Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey
-
Charlie Musselwhite – Look Out Highway
-
Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways
Najlepszy Współczesny Album Blues
-
Joe Bonamassa – Breakthrough
-
Samantha Fish – Paper Doll
-
Eric Gales – A Tribute To LJK
-
Robert Randolph – Preacher Kids
-
Southern Avenue – Family
Najlepszy Album Folk
-
Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did The Blackbird Say To The Crow
-
Patty Griffin – Crown Of Roses
-
I’m With Her – Wild And Clear And Blue
-
Jason Isbell – Foxes In The Snow
-
Jesse Welles – Under The Powerlines (April 24 – September 24)
Najlepszy Występ / Piosenka Gospel
-
Kirk Franklin – Do It Again
-
Tasha Cobbs Leonard, John Legend – Church
-
Jonathan McReynolds & Jamal Roberts – Still (Live)
-
Pastor Mike Jr – Amen
-
Cece Winans ft. Shirley Caesar – Come Jesus Come
Najlepszy Występ Muzyki Afrykańskiej
-
Burna Boy – Love
-
Davido ft. Omah Lay – With You
-
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
-
Ayra Starr ft. Wizkid – Gimme Dat
-
Tyla – Push 2 Start
Najlepszy Występ Global Music
-
Bad Bunny – EoO
-
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
-
Angélique Kidjo – Jerusalema
-
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
-
Shakti – Shrini’s Dream (Live)
-
Anoushka Shankar ft. Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak
Najlepszy Album Global Music
-
Siddhant Bhatia – Sounds Of Kumbha
-
Burna Boy – No Sign of Weakness
-
Youssou N’Dour – Éclairer le monde – Light the World
-
Shakti – Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)
-
Anoushka Shankar ft. Alam Khan & Sarathy Korwar – Chapter III: We Return To Light
-
Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo
Najlepszy Album Musical Theater
-
Buena Vista Social Club
-
Death Becomes Her
-
Gypsy
-
Just In Time
-
Maybe Happy Ending
Najlepszy Album Reggae
-
Lila Iké – Treasure Self Love
-
Vybz Kartel – Heart & Soul
-
Keznamdi – Blxxd & Fyah
-
Mortimer – From Within
-
Jesse Royal – No Place Like Home
Najlepszy Album Komediowy
-
Bill Burr – Drop Dead Years
-
Sarah Silverman – PostMortem
-
Ali Wong – Single Lady
-
Jamie Foxx – What Had Happened Was…
-
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Najlepsze Audiobook, Narracja i Storytelling
-
Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story
-
Trevor Noah – Into The Uncut Grass
-
Ketanji Brown Jackson – Lovely One: A Memoir
-
Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama
-
Fab Morvan – You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli
Najlepszy Kompilacyjny Soundtrack do Mediów Wizualnych
-
Timothée Chalamet – A Complete Unknown
-
Various Artists – F1® The Album
-
Various Artists – KPop Demon Hunters
-
Various Artists – Sinners
-
Various Artists – Wicked
Najlepsza Piosenka napisana dla Mediów Wizualnych
-
Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be (z Tron: Ares)
-
Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – Golden (z KPop Demon Hunters)
-
Miles Caton – I Lied To You (z Sinners)
-
Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (z Elton John: Never Too Late)
-
Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (z Sinners)
-
Rod Wave – Sinners (z Sinners)
Najlepszy Score / Ścieżka Dźwiękowa do Mediów Wizualnych
-
John Powell – How to Train Your Dragon
-
Theodore Shapiro – Severance: Season 2
-
Ludwig Göransson – Sinners
-
John Powell & Stephen Schwartz – Wicked
-
Kris Bowers – The Wild Robot
Najlepszy Teledysk Muzyczny
-
Sade – Young Lion
-
Sabrina Carpenter – Manchild
-
Clipse – So Be It
-
Doechii – Anxiety
-
OK Go – Love
Najlepszy Film Muzyczny
-
Devo – Devo
-
Raye – Live at the Royal Albert Hall
-
Diane Warren – Relentless
-
John Williams – Music by John Williams
-
Pharrell Williams – Piece by Piece
Najlepsza Okładka Albumu
-
Tyler, The Creator – Chromakopia (Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez)
-
Djo – The Crux (William Wesley II)
-
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Benito Antonio Martinez Ocasio)
-
Perfume Genius – Glory (Cody Critcheloe & Andrew J.S.)
-
Wet Leg – Moisturizer (Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale)