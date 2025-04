Zwycięstwo Diddy’ego. Raper uzyskuje dostęp do fragmentów wspomnień Cassie

Sean „Diddy” Combs odniósł częściowe zwycięstwo w toczącej się sprawie o handel ludźmi i przemoc seksualną, w której oskarżającą jest jego była partnerka, Cassie Ventura. Sędzia federalny Arun Subramanian zezwolił prawnikom Diddy’ego na dostęp do wersji roboczych nieopublikowanej autobiografii Cassie, które mogą zawierać kluczowe informacje dla obrony.

Diddy uzyskuje dostęp do wspomnień Cassie – ale nie do wszystkiego

Zespół prawny Diddy’ego domagał się pełnego dostępu do wszystkich notatek, dzienników, korespondencji oraz dokumentów powiązanych z planowaną publikacją książki Cassie. Sędzia przychylił się jednak tylko częściowo do tego wniosku – Diddy otrzyma ograniczony dostęp do roboczych wersji wspomnień, które już znajdują się w aktach prokuratury.

Odrzucono natomiast prośbę o wgląd w osobiste dzienniki, e-maile, dane bankowe oraz prywatną korespondencję Cassie.

Tło sprawy: oskarżenia Cassie przeciwko Diddy’emu

W listopadzie 2023 roku Cassie Ventura wytoczyła Diddy’emu pozew cywilny, w którym oskarżyła go o gwałt, przemoc fizyczną oraz handel ludźmi. Sprawa została wtedy rozstrzygnięta ugodą pozasądową, jednak raper wciąż mierzy się z federalnym postępowaniem karnym, które ma się rozpocząć w maju 2025 roku.

Prawnicy Diddy’ego kwestionują wiarygodność nagrań

Obrona Diddy’ego próbuje także zakwestionować autentyczność nagrania z 2016 roku, które rzekomo przedstawia go atakującego Cassie w hotelowym korytarzu. Twierdzą, że nagranie zostało zmanipulowane, czemu zaprzecza CNN – redakcja, która je ujawniła.

Proces Diddy’ego coraz bliżej

Rozprawa sądowa przeciwko Diddy’emu zaplanowana jest na maj 2025 roku. Mimo próśb obrony o przesunięcie terminu z powodu nowych dowodów, sędzia odrzucił wniosek o opóźnienie. Diddy przebywa obecnie w areszcie śledczym w Brooklynie, oczekując na proces, w którym nie przyznaje się do winy.