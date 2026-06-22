Żona Justina Biebera w seksownej sesji bielizny Kim Kardashian

Hailey Bieber została twarzą najnowszej kampanii marki Skims, prezentując kolekcję Everyday Cotton. Choć wielu fanów mogło być zaskoczonych, że modelka dopiero teraz dołączyła do grona ambasadorek marki stworzonej przez Kim Kardashian, sama zainteresowana przyznaje, że współpraca była jedynie kwestią czasu.

Nowa kampania została sfotografowana przez znanego fotografa Merta Alasa i skupia się na wygodnych, codziennych elementach garderoby. W centrum uwagi znalazły się klasyczne biustonosze typu triangle, bawełniana bielizna oraz minimalistyczne fasony, które idealnie wpisują się w styl Hailey Bieber.

Hailey Bieber od lat była fanką Skims

Modelka nie ukrywa, że od początku śledzi rozwój marki Skims i regularnie nosi jej produkty. Jak podkreśla, kolekcja Everyday Cotton doskonale odpowiada jej codziennym potrzebom.

Według Bieber współpraca z Kim Kardashian przebiegała w profesjonalnej atmosferze. Szczególne wrażenie zrobiło na niej zaangażowanie zespołu w tworzenie produktów odpowiadających realnym oczekiwaniom klientek.

Kate Moss inspiracją dla Hailey Bieber

Zapytana o ulubioną kampanię Skims, Hailey bez wahania wskazała udział Kate Moss. Jak przyznała, od lat inspiruje się modą lat 90., dlatego kampania z udziałem legendarnej modelki szczególnie zapadła jej w pamięć.

Minimalizm, ponadczasowe kroje i naturalna estetyka to elementy, które od lat definiują zarówno styl Kate Moss, jak i samą Hailey Bieber.