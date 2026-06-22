CGM

Żona Justina Biebera w seksownej sesji bielizny Kim Kardashian

Hailey Bieber gwiazdą nowej kampanii Skims

2026.06.22

opublikował:

Hailey Bieber Skims

Hailey Bieber została twarzą najnowszej kampanii marki Skims, prezentując kolekcję Everyday Cotton. Choć wielu fanów mogło być zaskoczonych, że modelka dopiero teraz dołączyła do grona ambasadorek marki stworzonej przez Kim Kardashian, sama zainteresowana przyznaje, że współpraca była jedynie kwestią czasu.

Nowa kampania została sfotografowana przez znanego fotografa Merta Alasa i skupia się na wygodnych, codziennych elementach garderoby. W centrum uwagi znalazły się klasyczne biustonosze typu triangle, bawełniana bielizna oraz minimalistyczne fasony, które idealnie wpisują się w styl Hailey Bieber.

Hailey Bieber od lat była fanką Skims

Modelka nie ukrywa, że od początku śledzi rozwój marki Skims i regularnie nosi jej produkty. Jak podkreśla, kolekcja Everyday Cotton doskonale odpowiada jej codziennym potrzebom.

Według Bieber współpraca z Kim Kardashian przebiegała w profesjonalnej atmosferze. Szczególne wrażenie zrobiło na niej zaangażowanie zespołu w tworzenie produktów odpowiadających realnym oczekiwaniom klientek.

Kate Moss inspiracją dla Hailey Bieber

Zapytana o ulubioną kampanię Skims, Hailey bez wahania wskazała udział Kate Moss. Jak przyznała, od lat inspiruje się modą lat 90., dlatego kampania z udziałem legendarnej modelki szczególnie zapadła jej w pamięć.

Minimalizm, ponadczasowe kroje i naturalna estetyka to elementy, które od lat definiują zarówno styl Kate Moss, jak i samą Hailey Bieber.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Tagi


Popularne newsy

50 cent cognac 2025
NEWS

50 Cent rozwiewa wątpliwości. Wielki projekt G-Unit Studios za 124 miliony dolarów nabiera rozpędu

_Dawid Kwiatkowski, Margaret - Później Ci opowiek - COVER
NEWS

Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy razem. Premiera wzruszającego numeru „Później Ci opowiem”

DIDDY FACEBOOK ok
NEWS

Stare nagranie z Diddym i zmarłą gwiazdą „The Ring” ponownie wywołało dyskusję. Raper proponował 12-latce after party

Kacper HTA Kali @piotr_tarasewicz
NEWS

Kacper HTA zaskoczył słowami o Kalim. Po latach konfliktu nie wyklucza pojednania

Maryla Iga
NEWS

Wpadka Maryli Rodowicz podczas koncertu TVP. Pomyliła polskie tenisistki

Dua Lipa slub 2026 Ig
NEWS

Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu na Sycylii

Liam Payne Bear Grey
NEWS

8-letni syn Liama Payne’a odziedziczy 22 miliony funtów

Polecane

CGM
Halsey 2025 IG

Halsey ostro odpowiada krytykowi muzycznemu. Gwiazda nie wytrzymała po ...

„Moje najgorsze piosenki będą pamiętane dłużej”

3 godziny temu

CGM
Mystikal

Mystikal skazany na 20 lat więzienia za gwałt. Syn rapera zwrócił się ...

Relacja ojca i syna pozostaje skomplikowana

3 godziny temu

CGM
Britney Spears

Britney Spears szczerze o traumatycznym wydarzeniu. „To zmieniło ...

Gwiazda twierdzi, że straciła połowę swojej garderoby

3 godziny temu

CGM
Clive Davis 2026 IG

Nie żyje Clive Davis. Stał za sukcesami Whitney Houston, Arethy Frankl ...

Legenda przemysłu muzycznego miała 94 lata

4 godziny temu

CGM
Olivier Tree Yt

 Ciało Olivera Tree wróciło do USA po tragicznym wypadku śmigłowca

Fundacja Olivera Tree ma wspierać młode talenty

4 godziny temu

CGM
ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe

Spotify opublikował listę hitów lata 2026

Czego będziemy słuchać w te wakacje?

13 godzin temu