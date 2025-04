Żałoba narodowa: jedni odwołują koncerty inni nie. KęKę zdecydował się na ciekawy zabieg

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

W związku z przypadającym na sobotę pogrzebem papieża Franciszka prezydent Andrzej Duda ogłosił wprowadzenie tego dnia żałoby narodowej. Premier Donald Tusk zgodził się z tą decyzją, komentując: – Udzieliłem kontrasygnaty do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o sobotniej żałobie narodowej. Wiem, że wokół tego jest sporo emocji. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Trudno, żeby premier polemizował z prezydentem, kiedy ten postanawia o żałobie narodowej.

Żałoba narodowa nie nakłada na organizatorów koncertów i na artystów obowiązku ich odwoływania. Większość faktycznie tego nie robi, choć np. The Dumplings zdecydowali się przenieść planowany na sobotę koncert na inny termin (1 czerwca).

Nietypowe rozwiązanie KęKę i Bashesh

W bardzo ciekawy sposób do kwestii koncertu w dniu żałoby narodowej podeszli KęKę i agencja Bashesh. W sobotę 26 kwietnia raper da drugi duży koncert w rodzinnym Radomiu (pierwszy odbędzie się w piątek). Wydarzenie się odbędzie, ale organizatorzy zastrzegli, że jeśli ktoś kupił bilet, a czuje, że nie powinien tego dnia iść na koncert, może ten bilet zwrócić.

– Na wstępie pięknie dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w oczekiwaniu na komunikat dotyczący sobotniego wydarzenia. Musieliśmy to dobrze przemyśleć i skonsultować. Z uwagi na brak możliwości przeniesienia imprezy wydarzenie odbędzie się planowo. Rozumiemy jednak, że każdy podchodzi do żałoby indywidualnie dlatego osoby, które zdecydują się zrezygnować z udziału mogą zwrócić bilety w miejscu ich zakupu. Prosimy jednak aby informacja została przekazana do 25 kwietnia do godziny 12:00. Po tym czasie zwrot nie będzie możliwy – czytamy w oficjalnym komunikacie Bashesh.

Rozwiązanie zaproponowane przez rapera i jego management zdaje się być najlepszym, jakie można zastosować w obecnej sytuacji.