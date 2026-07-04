Yungblud odpowiada na zarzuty o bycie „industry plantem” i mówi o emocjonalnym kryzysie po BludFest 2026

Yungblud opublikował obszerne oświadczenie po występie na festiwalu BludFest 2026, odnosząc się do zarzutów, że jest „industry plantem”, oraz do emocjonalnych momentów, które przeżył po jednym z największych koncertów w swojej karierze.

Artysta przyznał, że po zejściu ze sceny doświadczył silnego kryzysu emocjonalnego, podkreślając jednocześnie znaczenie społeczności fanów, którą nazywa swoją „rodziną”.

Yungblud o emocjonalnym załamaniu po koncercie

W nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych Yungblud (Dominic Harrison) pokazał fragment swojego występu w Czechach, gdzie podczas koncertu otworzył się przed publicznością.

Artysta wyznał, że w ostatnim czasie czuł się odłączony od rzeczywistości i zmagał się z trudnymi emocjami. Podczas koncertu powiedział fanom, że to właśnie ich obecność daje mu poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

Po występie, jak sam ujawnił, przeżył emocjonalne załamanie już 20 minut później, będąc sam w hotelu.

„Industry plant” i reakcja na internetowe komentarze

W swoim oświadczeniu Yungblud odniósł się również do zarzutów w internecie, że jego kariera jest sztucznie kreowana. Artysta podkreślił, że jego droga muzyczna trwa od blisko 10 lat i nie była szybkim „viralowym” sukcesem, jak sugerują niektórzy krytycy.

Zwrócił uwagę, że nagły wzrost popularności w mediach społecznościowych może sprawiać wrażenie sztuczności, jednak jego kariera rozwijała się stopniowo, od małych klubów koncertowych aż po duże festiwale.

BludFest 2026 i rosnąca społeczność fanów

Yungblud podkreślił, że festiwal BludFest, który rozpoczął się w Wielkiej Brytanii, w tym roku po raz pierwszy odbył się na arenie międzynarodowej w Czechach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 tysięcy osób.

W swoim wpisie artysta zaznaczył, że to właśnie społeczność fanów jest fundamentem całego projektu i że festiwal powstał „od fanów, dla fanów”.

Yungblud o presji i szybkim tempie kariery

Muzyk zwrócił uwagę na presję, jaka towarzyszy współczesnym artystom. Według niego tempo branży muzycznej sprawia, że twórcy często nie mają czasu na przetworzenie emocji związanych z kolejnymi etapami kariery.

Yungblud podkreślił, że mimo trudności czuje wdzięczność wobec fanów, którzy wspierają go od początku kariery i tworzą wokół niego bezpieczną przestrzeń.

Sukcesy Yungbluda w 2026 roku

Oświadczenie pojawiło się w trakcie wyjątkowo intensywnego roku dla artysty. Yungblud wydał dwuczęściowy projekt „Idols”, zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za najlepszy występ rockowy oraz kontynuuje światową trasę koncertową.

BludFest 2026, który odbył się w Czechach, potwierdził rosnącą popularność artysty i jego międzynarodowy zasięg.