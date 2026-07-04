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Yungblud odpowiada na zarzuty o bycie „industry plantem” i mówi o emocjonalnym kryzysie po BludFest 2026

Muzyk publikuje emocjonalne video w sieci

2026.07.04

opublikował:

Yungblud-2022-test

Yungblud opublikował obszerne oświadczenie po występie na festiwalu BludFest 2026, odnosząc się do zarzutów, że jest „industry plantem”, oraz do emocjonalnych momentów, które przeżył po jednym z największych koncertów w swojej karierze.

Artysta przyznał, że po zejściu ze sceny doświadczył silnego kryzysu emocjonalnego, podkreślając jednocześnie znaczenie społeczności fanów, którą nazywa swoją „rodziną”.

Yungblud o emocjonalnym załamaniu po koncercie

W nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych Yungblud (Dominic Harrison) pokazał fragment swojego występu w Czechach, gdzie podczas koncertu otworzył się przed publicznością.

Artysta wyznał, że w ostatnim czasie czuł się odłączony od rzeczywistości i zmagał się z trudnymi emocjami. Podczas koncertu powiedział fanom, że to właśnie ich obecność daje mu poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

Po występie, jak sam ujawnił, przeżył emocjonalne załamanie już 20 minut później, będąc sam w hotelu.

„Industry plant” i reakcja na internetowe komentarze

W swoim oświadczeniu Yungblud odniósł się również do zarzutów w internecie, że jego kariera jest sztucznie kreowana. Artysta podkreślił, że jego droga muzyczna trwa od blisko 10 lat i nie była szybkim „viralowym” sukcesem, jak sugerują niektórzy krytycy.

Zwrócił uwagę, że nagły wzrost popularności w mediach społecznościowych może sprawiać wrażenie sztuczności, jednak jego kariera rozwijała się stopniowo, od małych klubów koncertowych aż po duże festiwale.

BludFest 2026 i rosnąca społeczność fanów

Yungblud podkreślił, że festiwal BludFest, który rozpoczął się w Wielkiej Brytanii, w tym roku po raz pierwszy odbył się na arenie międzynarodowej w Czechach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 tysięcy osób.

W swoim wpisie artysta zaznaczył, że to właśnie społeczność fanów jest fundamentem całego projektu i że festiwal powstał „od fanów, dla fanów”.

Yungblud o presji i szybkim tempie kariery

Muzyk zwrócił uwagę na presję, jaka towarzyszy współczesnym artystom. Według niego tempo branży muzycznej sprawia, że twórcy często nie mają czasu na przetworzenie emocji związanych z kolejnymi etapami kariery.

Yungblud podkreślił, że mimo trudności czuje wdzięczność wobec fanów, którzy wspierają go od początku kariery i tworzą wokół niego bezpieczną przestrzeń.

Sukcesy Yungbluda w 2026 roku

Oświadczenie pojawiło się w trakcie wyjątkowo intensywnego roku dla artysty. Yungblud wydał dwuczęściowy projekt „Idols”, zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za najlepszy występ rockowy oraz kontynuuje światową trasę koncertową.

BludFest 2026, który odbył się w Czechach, potwierdził rosnącą popularność artysty i jego międzynarodowy zasięg.

 

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