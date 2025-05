YUNGBLUD na halowym koncercie w Polsce

YUNGBLUD zapowiedział premierę nowego wydawnictwa. Czwarty studyjny album znanego na całym świecie 27-letniego artysty ukaże się 20 czerwca. Artysta będzie promował pierwszą część „IDOLS” światową trasą koncertową, w ramach której dotrze także do Polski. 18 października artysta wystąpi w warszawskiej hali COS Torwar.

Informacje o biletach

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster Polska rozpocznie się w czwartek 15 maja o 10:00. Sprzedaż ogólna rusza w piątek 16.05 o godz. 10:00 na stronie www.LiveNation.pl.

Rzadko zdarza się artysta taki jak YUNGBLUD, który stał się głosem pokolenia Z, wykorzystując swoją muzykę do jednoczenia i wzmacniania młodego pokolenia. Od podstaw zbudował i pielęgnował ogromną społeczność oddanych fanów na całym świecie – bliską sobie rodzinę, która dziś liczy już miliony osób.

Po mocnym debiucie z EP-ką „hope for the underrated youth” oraz albumie „weird!” z 2020 roku, który trafił na szczyt brytyjskich list przebojów, YUNGBLUD ugruntował swoją pozycję jako potęga w branży muzycznej. Jego trzeci album studyjny zatytułowany po prostu YUNGBLUD, który w 2022 roku osiągnął pierwsze miejsce list sprzedaży w siedmiu krajach, a także towarzysząca mu trasa koncertowa, jeszcze bardziej potwierdziły jego status. Wydanie krótkometrażowego filmu „MARS”, który trafił na listę finalistów festiwalu TRIBECA i obecnie jest rozwijany jako serial telewizyjny pisany przez laureatkę nagrody Olivier – Chris Bush – wzbogaciło jego dorobek artystyczny i działania społeczne, zwłaszcza w trakcie Tygodnia Świadomości na temat osób transpłciowych.

Nowe oblicze YUNGBLUDA

Kontynuując swój rozwój, YUNGBLUD wypuścił serię intrygujących singli, w tym takie, które ukazały jego ewolucję jako artysty – prowadząc do wydania utworu „When We Die (Can We Still Get High?)” z gościnnym udziałem Lil Yachty’ego w 2024 roku, który zaprezentował nową, różnorodną stronę jego brzmienia.

Kariera YUNGBLUDA to dowód na jego wyjątkową zdolność do przyciągania uwagi odbiorców dzięki autentyczności i bezkompromisowemu podejściu artystycznemu. Od pierwszych EP-ek po najnowsze kolaboracje – każda premiera ukazuje jego konsekwencję w przełamywaniu schematów i budowaniu głębokiej więzi z fanami. Dzięki wyprzedanym koncertom na całym świecie i stale powiększającemu się katalogowi przebojów, wpływ YUNGBLUDA wykracza daleko poza granice, czyniąc go wizjonerską postacią alternatywnej sceny muzycznej. Jako artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i form wyrazu, YUNGBLUD pozostaje postacią wartą śledzenia – stale się zmieniając, ale jednocześnie pozostając wiernym swoim korzeniom i inspirując fanów swoją odważną twórczością.