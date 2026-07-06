Wyciekło nagranie ze ślubu Taylor Swift. Fani nie kryją zaskoczenia

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’ego wciąż budzi ogromne emocje. Choć organizatorzy zadbali o ścisłą poufność wydarzenia, do internetu trafiło pierwsze nagranie z ceremonii. Materiał błyskawicznie obiegł media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy.

Bajkowy ślub w Madison Square Garden

Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie „tak” 3 lipca podczas uroczystości zorganizowanej w nowojorskiej hali Madison Square Garden. Ceremonię miał poprowadzić ich wieloletni przyjaciel, aktor Adam Sandler.

Na weselu bawiło się około tysiąca gości, wśród których znaleźli się m.in. Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Ed Sheeran, Hugh Grant, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Adrien Brody oraz siostry z zespołu HAIM.

Przed halą zgromadziły się tłumy fanów, a amerykańskie media określiły wydarzenie mianem „amerykańskiego królewskiego ślubu”.

Obowiązywał całkowity zakaz telefonów

Według informacji „The New York Times” wszyscy goście, pracownicy oraz osoby zaangażowane w organizację wydarzenia musieli oddać telefony i podpisać umowy o zachowaniu poufności. Miało to zapobiec wyciekom zdjęć i nagrań z ceremonii.

Mimo tych środków ostrożności do sieci trafiło pierwsze nagranie oraz fotografie pokazujące wnętrze hali.

Madison Square Garden zamieniło się w zaczarowany ogród

Zdjęcia opublikowane przez „Daily Mail” pokazują, że wnętrze Madison Square Garden zostało całkowicie przebudowane na potrzeby ceremonii. Hala przypominała bajkowy ogród z wysokimi drzewami, zielonymi dekoracjami, szmaragdowymi draperiami i efektownymi łukami.

Po zakończeniu ceremonii goście mieli przejść przez ukryte przejścia do sali weselnej przygotowanej na przyjęcie.

Fani podzieleni. Nie wszystkim spodobał się wybór miejsca

Choć wiele osób zachwyca się rozmachem wydarzenia, część fanów nie rozumie decyzji o organizacji ślubu właśnie w Madison Square Garden.

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze sugerujące, że para mogła wybrać bardziej malowniczą lokalizację, zwłaszcza że dysponuje licznymi luksusowymi posiadłościami. Internauci zwracają uwagę, że ceremonia na świeżym powietrzu mogłaby mieć jeszcze bardziej wyjątkowy charakter.

Mama Travisa Kelce’ego zabrała głos

Do uroczystości odniosła się również Donna Kelce, mama zawodnika NFL.

– Niewiele mogę powiedzieć, poza tym, że to było coś magicznego. Naprawdę magicznego – przyznała.

Nagranie z ceremonii nadal zdobywa ogromną popularność w mediach społecznościowych i jest szeroko komentowane przez fanów Taylor Swift na całym świecie.