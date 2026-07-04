CGM

Wkurzony Żabson odpowiada na zarzuty. „Nie gram na żadnym jeb*nym playbacku!”

Mocne stanowisko rapera

2026.07.04

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Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żabson stanowczo zareagował na pojawiające się w sieci komentarze dotyczące jego koncertów. Raper opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zaprzeczył, jakoby występował z playbacku. Podkreślił, że podczas swoich koncertów śpiewa na żywo, a krytyczne opinie wynikają z niezrozumienia tego, jak wyglądają współczesne występy hip-hopowe.

„Nie gram z playbacku” – mocne stanowisko Żabsona

Artysta nie ukrywał irytacji wobec oskarżeń, które od pewnego czasu pojawiają się w mediach społecznościowych. Żabson zaznaczył, że nie korzysta z playbacku, a podczas koncertów wykonuje swoje utwory na żywo. Wyjaśnił jednocześnie, że w tle wykorzystywane są tzw. backtracki, które są standardowym elementem wielu rapowych występów i pomagają zachować pełne brzmienie utworów.

Raper ma dość internetowej krytyki

Żabson przyznał, że zarzuty dotyczące playbacku są dla niego krzywdzące. Według rapera wiele osób myli wspierające ścieżki wokalne z pełnym playbackiem, przez co niesłusznie podważają jego umiejętności sceniczne.

Żabson konsekwentnie rozwija swoją karierę

Kontrowersje wokół koncertów nie przeszkadzają Żabsonowi w realizowaniu kolejnych projektów. Raper intensywnie pracuje nad nową muzyką i od kilku miesięcy zapowiada wydanie „Ziomalski Mixtape 2”, który ma przynieść fanom świeże brzmienia oraz liczne współprace.

Artysta pozostaje jednym z najpopularniejszych przedstawicieli nowoczesnego polskiego rapu, regularnie koncertując i angażując się w nowe muzyczne projekty.

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