Will Smith odpowiada na krytykę za koncertowe video wygenerowane przez AI? Tym razem na jego koncercie są ludzie z głowami kotów

Reakcje branży muzycznej i fanów

Na sprawę szybko zareagowali inni artyści. Green Day opublikowali nagranie ze swojego koncertu w Ameryce Południowej, na którym fani śpiewają „Basket Case”. Do video dołączyli podpis: „Nie potrzebujemy AI dla naszych tłumów 😜”.

Cała sytuacja wywołała kolejną falę dyskusji na temat AI w muzyce. Według raportów, nawet 10% utworów przesyłanych na Deezer to kompozycje generowane sztucznie. Podobne przypadki odnotowano na Spotify, gdzie zdarzało się, że fałszywe piosenki AI trafiały na profile… zmarłych artystów.

Artyści przeciwko AI

Coraz więcej gwiazd muzyki otwarcie sprzeciwia się niekontrolowanemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Elton John, Coldplay, Dua Lipa, Paul McCartney, Florence Welch, Kate Bush i Robbie Williams wezwali rząd Wielkiej Brytanii do zaostrzenia prawa autorskiego wobec AI. Z kolei SZA skrytykowała fanów sztucznej inteligencji, twierdząc, że są „uzależnieni od maszyny”. Nawet James Cameron ostrzegł, że AI może stać się początkiem scenariusza rodem z jego filmu Terminator.

Co dalej z Willem Smithem?

Równolegle media obiegła informacja, że Michael Bay zrezygnował z reżyserii filmu Fast And Loose z Willem Smithem w roli głównej. Powodem mają być „różnice artystyczne”.