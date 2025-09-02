Szukaj
Will Smith odpowiada na krytykę za koncertowe video wygenerowane przez AI? Tym razem na jego koncercie są ludzie z głowami kotów

Zamiast oficjalnego oświadczenia, Smith postanowił odpowiedzieć kolejnym klipem

2025.09.02

Po 20 latach od premiery „Lost And Found” Will Smith wydał w tym roku nowy album zatytułowany „Based on a True Story”. Wydawnictwo spotkało się z chłodnym przyjęciem – recenzenci nie byli dla niego przychylni, sprzedaż również nie zwalała z nóg. Płyta nie załapała się ani na listę Billboardu, ani na listy bestsellerów w europejskich krajach, ale jej wydanie pozwoliło artyście ruszyć w trasę koncertową po Starym Kontynencie. Tournée zbliża się do końca, a Will opublikował wideo, które pokazuje, jak świetnie ludzie bawią się na jego koncertach. Problem w tym, że spora część pokazanej w nim publiczności, wygląda na wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

Prawdziwa publiczność czy wygenerowana przez AI?

– Moją ulubioną częścią trasy jest oglądanie was wszystkich z bliska. Dziękuję, że mnie też zobaczyliście – cieszy się Smith. Niestety, patrząc na jego publiczność, trudno uciec od wrażenia, że nie wszystko się tam zgadza. Rozmazane twarze, dziwnie ułożone dłonie, niektórzy doszukali się na poniższym nagraniu także nietypowej liczby palców u rąk. Zerknijcie na udostępnione przez Willa video.

Odpowiedź artysty na krytykę w sieci: koty zamiast widzów

Zamiast oficjalnego oświadczenia, Smith postanowił odpowiedzieć kolejnym klipem. W nowym nagraniu głowy widzów zostały zastąpione kocimi pyskami. Widać wyraźnie, że raper w żartobliwy sposób odnosi się do krytyki, nie komentując wprost zarzutów o wcześniejsze przeróbki.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Will Smith (@willsmith)

Reakcje branży muzycznej i fanów

Na sprawę szybko zareagowali inni artyści. Green Day opublikowali nagranie ze swojego koncertu w Ameryce Południowej, na którym fani śpiewają „Basket Case”. Do video dołączyli podpis: „Nie potrzebujemy AI dla naszych tłumów 😜”.

Cała sytuacja wywołała kolejną falę dyskusji na temat AI w muzyce. Według raportów, nawet 10% utworów przesyłanych na Deezer to kompozycje generowane sztucznie. Podobne przypadki odnotowano na Spotify, gdzie zdarzało się, że fałszywe piosenki AI trafiały na profile… zmarłych artystów.

Artyści przeciwko AI

Coraz więcej gwiazd muzyki otwarcie sprzeciwia się niekontrolowanemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Elton John, Coldplay, Dua Lipa, Paul McCartney, Florence Welch, Kate Bush i Robbie Williams wezwali rząd Wielkiej Brytanii do zaostrzenia prawa autorskiego wobec AI. Z kolei SZA skrytykowała fanów sztucznej inteligencji, twierdząc, że są „uzależnieni od maszyny”. Nawet James Cameron ostrzegł, że AI może stać się początkiem scenariusza rodem z jego filmu Terminator.

Co dalej z Willem Smithem?

Równolegle media obiegła informacja, że Michael Bay zrezygnował z reżyserii filmu Fast And Loose z Willem Smithem w roli głównej. Powodem mają być „różnice artystyczne”.

