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W sieci pojawiły się plotki o nowym romansie Olivii Rodrigo. Kim jest mężczyzna, z którym została zauważona?

Wokalistka zauważona z tajemniczym mężczyzną

2026.07.22

opublikował:

Olivia Rodrigo Obsessed

fot. mat. pras.

Olivia Rodrigo ponownie znalazła się w centrum zainteresowania fanów. Wszystko za sprawą doniesień o możliwym nowym związku artystki. Choć wokalistka oficjalnie nie potwierdziła żadnego romansu, media społecznościowe zaczęły huczeć po serii wspólnych zdjęć.

Olivia Rodrigo zauważona z tajemniczym mężczyzną

Według doniesień, w połowie czerwca pojawiło się zdjęcie Olivii Rodrigo i tajemniczego mężczyzny podczas wizyty w restauracji w dzielnicy Clinton Hill w Nowym Jorku. Fotografia została opublikowana przez serwis plotkarski DeuxMoi.

Fani szybko zaczęli identyfikować mężczyznę jako Juliana Croonenberghsa. Para miała być widziana razem kilkukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca.

Kolejne zdjęcia miały pojawić się w sieci po tym, jak Rodrigo i Croonenberghs zostali zauważeni na lotnisku po powrocie z Islandii.

Kim jest Julian Croonenberghs?

O potencjalnym partnerze Olivii Rodrigo wiadomo niewiele. Według dostępnych informacji Julian Croonenberghs pracuje jako specjalista ds. private equity w firmie Hg.

Mężczyzna studiował matematykę stosowaną oraz informatykę na Brown University. Wcześniej miał pracować jako analityk bankowy w Goldman Sachs.

Nie wiadomo jednak, czy relacja z Olivią Rodrigo ma charakter romantyczny. Przedstawiciele wokalistki nie skomentowali dotąd pojawiających się doniesień.

Olivia Rodrigo była wcześniej związana z Louisem Partridge’em

Ostatnim publicznie znanym związkiem artystki była relacja z brytyjskim aktorem Louis Partridge. Para miała rozstać się w grudniu 2025 roku.

Według medialnych doniesień Rodrigo pracowała wtedy nad swoim trzecim albumem studyjnym zatytułowanym „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”.

Nowe projekty Olivii Rodrigo

Obecnie wokalistka skupia się również na działalności muzycznej. Rodrigo promuje festiwal Daisy Chain Fields, kobiece wydarzenie muzyczne zaplanowane na 29 sierpnia w Kalifornii.

Następnie artystka rozpocznie trasę koncertową Unraveled Tour, która ma wystartować 25 września w Hartford w stanie Connecticut.

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