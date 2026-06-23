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W Dąbrowie Górniczej powstanie miejsce pamięci Bas Tajpana. Trwa zbiórka na realizację projektu

Wyjątkowa przestrzeń spotkań i refleksji

2026.06.23

opublikował:

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Fundacja Primo Elemento zachęca do wsparcia zbiórki na realizację wyjątkowego miejsca pamięci poświęconego Damian Krępa, znanemu szerzej jako Bas Tajpan. Dzięki zaangażowaniu przyjaciół, fanów oraz mieszkańców regionu udało się już zgromadzić znaczną część potrzebnych środków, jednak do pełnej realizacji projektu wciąż brakuje części kwoty. Organizatorzy podkreślają, że każda wpłata przybliża ukończenie przedsięwzięcia, które ma stać się trwałym symbolem pamięci o artyście i człowieku niezwykle ważnym dla lokalnej społeczności.

Odsłonięcie miejsca pamięci w rocznicę śmierci artysty

Uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci odbędzie się 16 lipca 2026 roku o godzinie 20:00 w Parku Zielona. Data wydarzenia nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia przypada rocznica śmierci Bas Tajpana, artysty, który przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z Dąbrową Górniczą oraz polską sceną reggae i hip-hop.

Wydarzenie będzie okazją do wspólnego wspominania jego twórczości, działalności społecznej oraz wartości, które reprezentował zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym.

Wyjątkowa przestrzeń spotkań i refleksji

Powstające miejsce pamięci nie będzie tradycyjnym pomnikiem. Organizatorzy zdecydowali się stworzyć otwartą przestrzeń, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających.

Centralnym elementem projektu będzie artystyczna ławka inspirowana życiem, twórczością oraz przesłaniem Bas Tajpana. Obok niej zostanie posadzony dąb czerwony, symbolizujący trwałość pamięci, siłę oraz głębokie zakorzenienie artysty w lokalnej społeczności.

Projekt ma zachęcać do zatrzymania się na chwilę refleksji, wspomnień oraz spotkań osób, którym bliska była postać muzyka.

Fundacja Primo Elemento apeluje o wsparcie

Za realizację inicjatywy odpowiada Fundacja Primo Elemento, która od początku podkreśla, że celem projektu jest stworzenie miejsca żywego i otwartego dla mieszkańców. Organizatorzy przypominają, że zbiórka nadal trwa, a zgromadzone środki zostaną przeznaczone na dokończenie prac związanych z realizacją miejsca pamięci.

Każda wpłata, niezależnie od wysokości, przybliża ukończenie projektu i pozwala zachować pamięć o człowieku, który przez lata inspirował innych swoją muzyką, działalnością społeczną oraz pozytywnym podejściem do życia.

Zaproszenie dla mieszkańców i fanów Bas Tajpana

Fundacja Primo Elemento zaprasza do udziału w uroczystości odsłonięcia miejsca pamięci wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej, przyjaciół, fanów oraz osoby, którym bliska była postać Damiana „Bas Tajpana” Krępy.

Wydarzenie będzie nie tylko okazją do oddania hołdu artyście, ale również do wspólnego spotkania ludzi, których połączyła jego twórczość, wartości oraz zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

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