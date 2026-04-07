CGM

Trzeci sponsor wycofuje się z Wireless Festival. PayPal idzie w ślady Pepsi i Diageo

2026.04.07

opublikował:

Kanye West

fot.: mat. pras.

Kontrowersje związane z udziałem Ye w londyńskim Wireless Festival przybierają na sile. Kolejna globalna marka zdecydowała się zakończyć współpracę z wydarzeniem – tym razem jest to PayPal.

Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend wycofywania się sponsorów po ogłoszeniu, że raper będzie headlinerem wszystkich trzech dni festiwalu w lipcu.

Kolejni sponsorzy opuszczają Wireless Festival

PayPal dołącza do grona firm, które postanowiły zdystansować się od wydarzenia. Wcześniej podobne kroki podjęły takie marki jak Pepsi czy Diageo.

Według doniesień, logo PayPala nie będzie już widoczne w materiałach promocyjnych festiwalu. Choć firma nie wydała szczegółowego oświadczenia, wiele wskazuje na to, że decyzja ma związek z kontrowersjami wokół Kanye Westa.

Krytyka ze strony polityków i opinii publicznej

Sprawa wywołała szeroką dyskusję nie tylko w branży muzycznej, ale również w świecie polityki. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer otwarcie skrytykował decyzję o zaproszeniu Ye na festiwal.

Podkreślił, że wcześniejsze antysemickie wypowiedzi artysty są „głęboko niepokojące” i zaznaczył, że takie sytuacje powinny być stanowczo potępiane.

Kanye West headlinerem mimo kontrowersji

Mimo rosnącej presji, Kanye West nadal ma wystąpić jako główna gwiazda Wireless Festival przez trzy dni wydarzenia. Informacja o jego udziale od początku wzbudzała mieszane reakcje – od entuzjazmu fanów po ostrą krytykę ze strony mediów i organizacji społecznych.

Kontrowersje nie przeszkadzają jednak artyście w odnoszeniu sukcesów muzycznych. Jego najnowszy album „Bully” osiągnął wysokie wyniki sprzedażowe i zadebiutował na czołowych miejscach list przebojów.

Sukcesy koncertowe mimo kryzysu wizerunkowego

W ostatnim czasie Kanye West wystąpił również na dwóch koncertach w SoFi Stadium, które przyniosły ogromne dochody. Według doniesień, wydarzenia wygenerowały dziesiątki milionów dolarów i pobiły rekordy frekwencji.

To pokazuje, że mimo kontrowersji artysta wciąż przyciąga ogromną publiczność i pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w branży muzycznej.

Wireless Festival w cieniu kryzysu

Masowe wycofywanie się sponsorów stawia organizatorów Wireless Festival w trudnej sytuacji. Utrata partnerów biznesowych może wpłynąć zarówno na budżet wydarzenia, jak i jego wizerunek.

W najbliższych tygodniach okaże się, czy presja społeczna doprowadzi do dalszych zmian w line-upie festiwalu, czy też wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem mimo kontrowersji.

Tagi


Popularne newsy

OWF_2023 zara larsson_piotr_tarasewicz_orange_stage_zara_larsson-15
NEWS

Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

KanyeWestTaras2
NEWS

Kolejni sponsorzy wycofują się z Wireless Festival 2026 przez Kanye Westa

Michael Jackson press.
NEWS

Nowe zdjęcia Michaela Jacksona z dziećmi wywołują burzę

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

50 cent
NEWS

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless Festival

MeekMill23
NEWS

Po beefie z Drakem Meek Millowi przepowiadano koniec kariery. Od tamtej pory raper zarobił 80 milionów dolarów

Polecane

CGM
OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny&#8 ...

Raper zaskakuje fanów

13 minut temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Fani polskiego rapu mają powód do radości

8 godzin temu

CGM
Malik 2026

Malik Montana o Skolimie: „Jest bardziej raperski niż większość ...

Skolim „bardziej G” niż polscy raperzy

9 godzin temu

CGM
wireless festival

Organizator Wireless Festival przerywa milczenie: „To, co Ye pow ...

"Jestem głęboko zaangażowanym antyfaszystą" - mówi Melvin Benn.

9 godzin temu

CGM
Gucci Mane 2026 Ig

Fani obracają się przeciwko Gucci Mane’owi. Po aresztowaniu Pooh ...

Fani obracają się przeciwko ofierze

9 godzin temu

CGM
50 cent

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless ...

Presja polityczna wobec Kanye Westa

9 godzin temu