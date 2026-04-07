Trzeci sponsor wycofuje się z Wireless Festival. PayPal idzie w ślady Pepsi i Diageo

Kontrowersje związane z udziałem Ye w londyńskim Wireless Festival przybierają na sile. Kolejna globalna marka zdecydowała się zakończyć współpracę z wydarzeniem – tym razem jest to PayPal.
Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend wycofywania się sponsorów po ogłoszeniu, że raper będzie headlinerem wszystkich trzech dni festiwalu w lipcu.
Kolejni sponsorzy opuszczają Wireless Festival
PayPal dołącza do grona firm, które postanowiły zdystansować się od wydarzenia. Wcześniej podobne kroki podjęły takie marki jak Pepsi czy Diageo.
Według doniesień, logo PayPala nie będzie już widoczne w materiałach promocyjnych festiwalu. Choć firma nie wydała szczegółowego oświadczenia, wiele wskazuje na to, że decyzja ma związek z kontrowersjami wokół Kanye Westa.
Krytyka ze strony polityków i opinii publicznej
Sprawa wywołała szeroką dyskusję nie tylko w branży muzycznej, ale również w świecie polityki. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer otwarcie skrytykował decyzję o zaproszeniu Ye na festiwal.
Podkreślił, że wcześniejsze antysemickie wypowiedzi artysty są „głęboko niepokojące” i zaznaczył, że takie sytuacje powinny być stanowczo potępiane.
Kanye West headlinerem mimo kontrowersji
Mimo rosnącej presji, Kanye West nadal ma wystąpić jako główna gwiazda Wireless Festival przez trzy dni wydarzenia. Informacja o jego udziale od początku wzbudzała mieszane reakcje – od entuzjazmu fanów po ostrą krytykę ze strony mediów i organizacji społecznych.
Kontrowersje nie przeszkadzają jednak artyście w odnoszeniu sukcesów muzycznych. Jego najnowszy album „Bully” osiągnął wysokie wyniki sprzedażowe i zadebiutował na czołowych miejscach list przebojów.
Sukcesy koncertowe mimo kryzysu wizerunkowego
W ostatnim czasie Kanye West wystąpił również na dwóch koncertach w SoFi Stadium, które przyniosły ogromne dochody. Według doniesień, wydarzenia wygenerowały dziesiątki milionów dolarów i pobiły rekordy frekwencji.
To pokazuje, że mimo kontrowersji artysta wciąż przyciąga ogromną publiczność i pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w branży muzycznej.
Wireless Festival w cieniu kryzysu
Masowe wycofywanie się sponsorów stawia organizatorów Wireless Festival w trudnej sytuacji. Utrata partnerów biznesowych może wpłynąć zarówno na budżet wydarzenia, jak i jego wizerunek.
W najbliższych tygodniach okaże się, czy presja społeczna doprowadzi do dalszych zmian w line-upie festiwalu, czy też wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem mimo kontrowersji.