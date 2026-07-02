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Tribbs: „Po występie na Ibizie zagram trasę po zagranicznych klubach”

Polski producent muzyczny i DJ zapowiedział pierwszą światową trasę koncertową

2026.07.02

opublikował:

TRIBBS 4

Tribbs rozpoczyna nowy etap swojej kariery. Polski producent muzyczny i DJ zapowiedział pierwszą światową trasę koncertową, podczas której wystąpi w klubach poza Europą. Inauguracja tournée odbędzie się w Tajlandii, a artysta nie ukrywa, że spełnia jedno ze swoich największych zawodowych marzeń.

Tribbs rusza w światową trasę

Po sukcesach na polskiej scenie muzycznej oraz występach na międzynarodowych wydarzeniach Tribbs ogłosił, że wyrusza w swoją pierwszą światową trasę klubową. Jak przekazał w mediach społecznościowych, pierwszym przystankiem będzie World House Pattaya w Tajlandii – klub uznawany za jedno z najciekawszych miejsc na klubowej mapie Azji.

„KOCHANI, moje największe marzenie powoli zaczyna się spełniać 🥺 po występie na Ibizie zagram trasę po zagranicznych klubach! Pierwszy przystanek to Tajlandia🇹🇭 i klub World House Pattaya, który jest jednym z najlepszych klubów wg. DJ Mag! 🌎 Zabieram ze sobą operatora, żeby na bieżąco dzielić się z Wami wszystkim, co będzie się działo podczas tej niesamowitej przygody. 🎥 Dziękuję Wam za ogromne wsparcie😭 to dzięki Wam mogę spełniać swoje marzenia. Kocham Was! 💙” – napisał na Instagramie artysta. 

Międzynarodowa kariera nabiera tempa

Producent od kilku lat konsekwentnie rozwija swoją działalność poza Polską. Jego utwory zdobywają miliony odtworzeń w serwisach streamingowych, a współprace z zagranicznymi artystami sprawiają, że coraz częściej pojawia się na międzynarodowych scenach muzycznych. Światowa trasa koncertowa ma być kolejnym krokiem w budowaniu globalnej rozpoznawalności.

Fani czekają na kolejne daty koncertów

Na razie ujawniono jedynie pierwszy przystanek trasy, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Tribbs ogłosi kolejne koncerty w różnych krajach. Fani liczą, że światowe tournée obejmie zarówno Azję, jak i kolejne kontynenty.

 

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