Tommy Cash przebrał się za kupę i popijał mocz podczas Paris Fashion Week

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tommy Cash po raz kolejny udowodnił, że nie boi się odważnych i niekonwencjonalnych wystąpień. Artysta pojawił się na Paris Fashion Week w jednej z najbardziej kontrowersyjnych stylizacji w swojej karierze, błyskawicznie przyciągając uwagę fotoreporterów, gości oraz mediów z całego świata.

Stylizacja, obok której trudno przejść obojętnie

Na wydarzeniu Tommy Cash zaprezentował kostium przypominający odchody. W dłoni trzymał worek imitujący mocz, a całość uzupełnił odświeżaczem do toalety, którym demonstracyjnie się spryskiwał. Performance wywołał liczne reakcje i stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów tegorocznego Paris Fashion Week.

Kontrowersje jako element wizerunku

Estoński raper i performer od lat słynie z nietuzinkowych stylizacji oraz artystycznych prowokacji. Jego występy i modowe wybory regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych oraz w branży mody. Najnowsza kreacja wpisuje się w charakterystyczny styl artysty, który często zaciera granice między modą, sztuką i performansem.