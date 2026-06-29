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Tommy Cash przebrał się za kupę i popijał mocz podczas Paris Fashion Week

Kontrowersyjna stylizacja wywołała poruszenie

2026.06.29

opublikował:

Tommy Cash Stodola 211025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-24

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tommy Cash po raz kolejny udowodnił, że nie boi się odważnych i niekonwencjonalnych wystąpień. Artysta pojawił się na Paris Fashion Week w jednej z najbardziej kontrowersyjnych stylizacji w swojej karierze, błyskawicznie przyciągając uwagę fotoreporterów, gości oraz mediów z całego świata.

Stylizacja, obok której trudno przejść obojętnie

Na wydarzeniu Tommy Cash zaprezentował kostium przypominający odchody. W dłoni trzymał worek imitujący mocz, a całość uzupełnił odświeżaczem do toalety, którym demonstracyjnie się spryskiwał. Performance wywołał liczne reakcje i stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów tegorocznego Paris Fashion Week.

Kontrowersje jako element wizerunku

Estoński raper i performer od lat słynie z nietuzinkowych stylizacji oraz artystycznych prowokacji. Jego występy i modowe wybory regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych oraz w branży mody. Najnowsza kreacja wpisuje się w charakterystyczny styl artysty, który często zaciera granice między modą, sztuką i performansem.

 

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