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Tom Morello upamiętnia swoją mamę. Ruszył projekt Mary Morello Memorial Project

Muzyk Rage Against The Machnie oddaje hołd swojej mamie

2026.07.24

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Tom Morello / Prophets Of Rage

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tom Morello, gitarzysta zespołu Rage Against The Machine, uruchomił Mary Morello Memorial Project, aby uczcić pamięć swojej mamy Mary Morello, która zmarła na początku lipca w wieku 102 lat.

Muzyk poinformował, że inicjatywa ma kontynuować wartości, którym jego matka była wierna przez całe życie – współczucie, odwagę. Środki zebrane w ramach Mary Morello Memorial Project zostaną przekazane organizacjom, które były szczególnie bliskie Mary Morello. Wśród nich znalazły się między innymi fundacje wspierające prawa pracowników, pomoc medyczną, osoby w kryzysie na rzecz innych.

„Róbcie to, co robiła Mary”

Tom Morello zachęcił nie tylko do przekazywania darowizn, ale również do aktywnego działania na rzecz innych. Zaapelował, aby do 1 października, czyli dnia, w którym jego mama obchodziłaby 103. urodziny, zaangażować się w wolontariat, wspierać lokalne społeczności idzielić się swoimi działaniami w mediach społecznościowych, pokazując, że ideały Mary Morello wciąż są żywe.

Mary Morello była wieloletnią działaczką społeczną

Mary Morello przez ponad siedem dekad angażowała się w działalność społeczną. Była nauczycielką i aktywistką, sprzeciwiała się segregacji rasowej, wspierała ruchy antykolonialne w Afryce, związki zawodowe oraz działania na rzecz równości i praw człowieka.

To właśnie jej postawa miała ogromny wpływ na światopogląd Toma Morello, którego działalność muzyczna i społeczna od lat koncentruje się wokół walki o sprawiedliwość społeczną.

Muzyk wraca do aktywności

Niedawno Tom Morello odwołał część koncertów w Europie, aby wrócić do domu i opiekować się swoją mamą. Obecnie przygotowuje się do organizacji festiwalu Power To The People, który odbędzie się w październiku i zgromadzi wielu znanych artystów.

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