TIDAL wprowadza nowe zasady dotyczące muzyki AI. Platforma nie zapłaci tantiem za utwory stworzone przez sztuczną inteligencję

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Serwis streamingowy TIDAL ogłosił nowe zasady dotyczące utworów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Platforma poinformowała, że nie będzie wypłacać tantiem za muzykę stworzoną w całości przez AI, a dodatkowo oznaczy takie nagrania specjalną etykietą.

Nowa polityka ma wejść w życie 15 lipca i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę utworów generowanych przez sztuczną inteligencję, które trafiają do serwisów streamingowych.

Muzyka AI zostanie oznaczona specjalnym symbolem

Od połowy lipca albumy i utwory stworzone w całości przy użyciu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji będą oznaczane widocznym znakiem „AI”.

Użytkownicy TIDAL-a otrzymają również możliwość filtrowania treści, dzięki czemu będą mogli całkowicie ukryć muzykę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję i słuchać wyłącznie utworów tworzonych przez ludzi.

TIDAL usunie utwory podszywające się pod artystów

Platforma zapowiedziała również zdecydowaną walkę z treściami naruszającymi prawa twórców. Z serwisu będą usuwane nagrania stworzone przez AI, które podszywają się pod konkretnych artystów, wykorzystują ich głos, wizerunek lub twórczość w sposób mogący wprowadzać odbiorców w błąd.

Nowe zasady mają zwiększyć przejrzystość oraz ograniczyć nadużycia związane z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji.

Tantiemy tylko dla twórców będących ludźmi

W opublikowanej polityce TIDAL podkreślił, że nadal dopuszcza wykorzystywanie narzędzi AI w procesie twórczym. Jednak tantiemy będą przysługiwać wyłącznie utworom stworzonym, napisanym i wykonanym przez ludzi.

Zdaniem platformy priorytetem jest zapewnienie sprawiedliwego wynagradzania artystów oraz ochrona oryginalnej twórczości w dobie dynamicznego rozwoju technologii.

Branża muzyczna coraz mocniej reaguje na rozwój AI

TIDAL nie jest jedyną platformą podejmującą działania wobec muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. W ostatnich miesiącach podobne kroki zapowiedziały także Spotify i Deezer, które walczą z fałszywymi profilami artystów, spamem oraz utworami tworzonymi bez zgody właścicieli praw autorskich.

Coraz więcej przedstawicieli branży muzycznej apeluje również o stworzenie jasnych regulacji dotyczących wykorzystania AI oraz skuteczniejszą ochronę praw autorów i wykonawców.