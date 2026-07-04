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Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub! Informacja pojawiła się na wielkim ekranie umieszczonym na Madison Square Garden

Wesele inspirowane baśniami

2026.07.04

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Taylor Swift x Travis Kelce

fot. Instagram / @taylorswift

Taylor Swift i Travis Kelce oficjalnie są małżeństwem. Po miesiącach spekulacji i medialnych doniesień para powiedziała sobie „tak” podczas uroczystości zorganizowanej w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Informację o ślubie potwierdziła rzeczniczka wokalistki, a wyjątkowy komunikat pojawił się również na telebimie przed słynną areną.

Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie „tak”

Ceremonia odbyła się w piątek w Nowym Jorku i była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie show-biznesu. O godzinie 19:30 fasada Madison Square Garden rozświetliła się specjalnym komunikatem „JUST T MARRIED!”, potwierdzającym zawarcie małżeństwa przez gwiazdorską parę.

Przez wiele miesięcy Taylor Swift i Travis Kelce nie zdradzali szczegółów dotyczących ślubu, co tylko podsycało zainteresowanie fanów na całym świecie.

 

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Luksusowe kreacje i wyjątkowa ceremonia

Jak przekazała rzeczniczka Taylor Swift, zarówno panna młoda, jak i pan młody byli ubrani w kreacje domu mody Christian Dior. Goście określali ceremonię jako pełną wzruszeń, elegancji i rodzinnej atmosfery.

Według zagranicznych mediów uroczystość poprowadził aktor Adam Sandler. Para zrezygnowała z tradycyjnego układu druhen i drużbów. Funkcję „man of honor” pełnił brat wokalistki Austin Swift, natomiast świadkiem Travisa Kelce został jego brat Jason Kelce.

Dodatkowego uroku ceremonii dodał kwartet smyczkowy, który podczas wejścia Taylor Swift wykonał jedną z piosenek artystki.

Wesele inspirowane baśniami

Po zakończeniu ceremonii goście zostali zaproszeni na elegancką kolację, a następnie na przyjęcie weselne zorganizowane w niższej części Madison Square Garden.

Według doniesień motyw przewodni wesela inspirowany był światami „Alicji w Krainie Czarów” oraz „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”, tworząc bajkową oprawę jednego z najgłośniejszych ślubów roku.

Gwiazdy na liście gości

Na uroczystości miało pojawić się wiele znanych osobistości ze świata muzyki, filmu i sportu. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi Selena Gomez, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Lena Dunham, Dakota Johnson, Steven Spielberg, a także Beyoncé i Jay-Z.

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów, a sama ceremonia bez wątpienia zapisze się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń show-biznesowych 2026 roku.

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