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Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie? W Nowym Jorku nadal trwają przygotowania do hucznej imprezy

Ślub w Madison Square Garden czy tylko wielkie przyjęcie?

2026.07.03

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Taylor Swift x Travis Kelce

fot. Instagram / @taylorswift

Od kilku tygodni media i fani żyją informacjami o planowanym ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce. Choć ceremonia ma odbyć się w Nowym Jorku, w sieci pojawiła się teoria, według której para mogła powiedzieć sobie „tak” znacznie wcześniej.

Fani analizują stylizację Taylor Swift z premiery „Toy Story 5”

Jednym z głównych powodów spekulacji jest stylizacja Taylor Swift podczas premiery filmu „Toy Story 5”, która odbyła się 9 czerwca. Artystka pojawiła się w jasnej sukni marki Erdem, a uwagę internautów przykuły dwa duże węzły umieszczone na ramionach kreacji.

Zdaniem fanów nie był to przypadkowy element projektu. Węzły mają symbolizować powiedzenie „zawiązać węzeł”, które w języku angielskim oznacza zawarcie małżeństwa. To właśnie ten detal rozpalił dyskusję o możliwym sekretnym ślubie gwiazdy z Travisem Kelce.

Teoria fanów oparta na symbolice i liczbie 13

Miłośnicy Taylor Swift zwracają również uwagę na kwiatowe zdobienia sukni. Według nich mogą one nawiązywać do Madison Square Garden, gdzie – według medialnych doniesień – ma odbyć się wesele lub przyjęcie z okazji ślubu.

Kolejnym elementem teorii jest ulubiona liczba wokalistki, czyli 13. Fani wyliczyli, że data 6 czerwca 2026 roku po odpowiednim zsumowaniu cyfr prowadzi właśnie do liczby 13. Ich zdaniem może to sugerować, że Taylor Swift i Travis Kelce pobrali się właśnie tego dnia, jeszcze przed oficjalnymi przygotowaniami do uroczystości.

Ślub w Madison Square Garden czy tylko wielkie przyjęcie?

Według wcześniejszych informacji główna uroczystość zaplanowana jest na 3 lipca w Madison Square Garden i ma zgromadzić nawet około tysiąca gości. Jeśli jednak internetowe teorie okazałyby się prawdziwe, wydarzenie mogłoby być wyłącznie wystawnym przyjęciem weselnym, a nie samą ceremonią zaślubin.

Pojawiają się również pytania dotyczące kameralnego spotkania organizowanego dzień wcześniej. W przypadku wcześniejszego ślubu nie byłaby to tradycyjna kolacja przedślubna, lecz prywatne spotkanie z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi.

Czy Taylor Swift i Travis Kelce naprawdę są już małżeństwem?

Na ten moment nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że Taylor Swift i Travis Kelce zawarli związek małżeński przed planowaną uroczystością. Wszystkie informacje opierają się wyłącznie na domysłach fanów oraz analizie symboliki stylizacji i numerologicznych interpretacji dat.

Do czasu oficjalnego oświadczenia pary pozostają to jedynie internetowe spekulacje, które jednak skutecznie podgrzewają zainteresowanie jednym z najgłośniejszych ślubów roku.

 

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