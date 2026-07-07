SZA ujawniła, że zdiagnozowano u niej autyzm

SZA podzieliła się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. Laureatka nagrody Grammy poinformowała w mediach społecznościowych, że otrzymała formalną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

SZA: „W końcu zdecydowałam się na diagnozę”

Artystka opublikowała wpis na swoim prywatnym koncie, wyjaśniając, że po latach zdecydowała się przejść specjalistyczną ocenę.

Jak napisała, usłyszała diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. We wpisie zaznaczyła również, że lepiej rozumie dziś wiele swoich zachowań i reakcji.

Do publikacji dołączyła fragment dokumentacji medycznej, z której wynika, że wyniki badań oraz obserwacje specjalistów są zgodne z rozpoznaniem Autism Spectrum Disorder (ASD).