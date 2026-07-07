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SZA ujawniła, że zdiagnozowano u niej autyzm

Dokument wskazuje na trudności społeczne i nadwrażliwość sensoryczną

2026.07.07

opublikował:

SZA vans 2025 Ig

SZA podzieliła się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. Laureatka nagrody Grammy poinformowała w mediach społecznościowych, że otrzymała formalną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

SZA: „W końcu zdecydowałam się na diagnozę”

Artystka opublikowała wpis na swoim prywatnym koncie, wyjaśniając, że po latach zdecydowała się przejść specjalistyczną ocenę.

Jak napisała, usłyszała diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. We wpisie zaznaczyła również, że lepiej rozumie dziś wiele swoich zachowań i reakcji.

Do publikacji dołączyła fragment dokumentacji medycznej, z której wynika, że wyniki badań oraz obserwacje specjalistów są zgodne z rozpoznaniem Autism Spectrum Disorder (ASD).

 

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Dokument wskazuje na trudności społeczne i nadwrażliwość sensoryczną

W udostępnionym opisie specjaliści wskazali m.in. na trudności w interakcjach społecznych oraz nadwrażliwość sensoryczną.

Według dokumentacji SZA jest szczególnie wrażliwa na:

  • dźwięki,
  • dotyk,
  • smak,
  • fakturę ubrań.

Specjaliści zaznaczyli również, że przez lata wypracowała skuteczne strategie funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Jednocześnie podkreślili, że wymaga to od niej dużego wysiłku i często wiąże się z wysokim poziomem stresu oraz napięcia.

Artystka wcześniej krytykowała rozwój AI

SZA od miesięcy otwarcie wypowiada się również na temat sztucznej inteligencji. W czerwcu skrytykowała wykorzystywanie twórczości artystów do trenowania modeli AI bez ich zgody.

W swoich wpisach zwracała uwagę na brak odpowiedniej ochrony dla twórców oraz wyrażała obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na branżę muzyczną.

Jak sugeruje, świadomość własnej diagnozy pomogła jej lepiej zrozumieć, dlaczego temat AI wywołuje u niej tak silne emocje.

Fani dziękują za szczerość

Wyznanie SZA spotkało się z dużym odzewem w mediach społecznościowych. Wielu fanów podziękowało artystce za otwartość i podkreśliło, że jej historia może pomóc innym osobom, które rozważają własną diagnozę lub lepiej poznają zaburzenia ze spektrum autyzmu.

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