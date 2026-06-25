System Of A Down otwiera wyjątkowe pop-upy fanów. Ekskluzywne gadżety i limitowane wydanie „Toxicity” trafią do sprzedaży

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

System Of A Down ogłosił uruchomienie specjalnych sklepów typu pop-up, które pojawią się w wybranych miastach Europy przed rozpoczęciem długo wyczekiwanej trasy koncertowej. Fani grupy będą mogli kupić unikalne gadżety, limitowane wydania płyt oraz ekskluzywną odzież dostępną wyłącznie podczas tego wydarzenia.

Inicjatywa ma uczcić zarówno powrót zespołu na europejskie sceny po wielu latach przerwy, jak i 25. rocznicę wydania przełomowego albumu „Toxicity”, który do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii alternatywnego metalu.

Powrót System Of A Down do Europy po niemal dekadzie

Trasa koncertowa zaplanowana na lato 2026 roku wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie. Będą to pierwsze europejskie koncerty zespołu od 2017 roku oraz pierwsze występy w Londynie od ponad dekady.

Tournee rozpocznie się 29 czerwca w Szwecji, a następnie obejmie koncerty we Francji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Szczególną uwagę przyciągają dwa gigantyczne występy na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie, które mają zgromadzić dziesiątki tysięcy fanów ciężkiego brzmienia.

Ostatnim przystankiem europejskiej trasy będzie koncert w Polsce zaplanowany na 18 lipca.

Ekskluzywne sklepy pop-up w pięciu europejskich miastach

Przed rozpoczęciem koncertów zespół uruchomi specjalne sklepy dla fanów w pięciu kluczowych lokalizacjach.

Pop-up shopy pojawią się w:

Sztokholmie

27–30 czerwca

Paryżu

1–5 lipca

Berlinie

6–9 lipca

Düsseldorfie

8–11 lipca

Londynie

10–16 lipca

Sklepy będą działały przez ograniczony czas, a większość produktów dostępnych w sprzedaży nie pojawi się później w regularnej dystrybucji.

Limitowane gadżety System Of A Down

Organizatorzy zapowiadają szeroki wybór produktów przygotowanych specjalnie z myślą o europejskiej trasie koncertowej.

W ofercie znajdą się między innymi:

koszulki koncertowe,

bluzy z kapturem,

kurtki sportowe,

spodenki,

kolekcjonerskie plakaty,

akcesoria związane z trasą koncertową,

limitowane wydania winyli.

Każdy sklep będzie posiadał również wybrane produkty dostępne wyłącznie w danej lokalizacji, co dodatkowo zwiększa ich wartość kolekcjonerską.

Wyjątkowa współpraca z marką Hummel

Jednym z najbardziej oczekiwanych elementów kolekcji są specjalne koszulki piłkarskie stworzone we współpracy z duńską marką sportową Hummel.

Połączenie charakterystycznej estetyki System Of A Down z designem inspirowanym klasycznymi strojami piłkarskimi już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie kolekcjonerów oraz fanów muzyki rockowej i metalowej.

Moda koncertowa od kilku lat stanowi jeden z najważniejszych elementów współczesnej kultury muzycznej, dlatego limitowane koszulki mogą stać się jednymi z najbardziej pożądanych gadżetów tego lata.

25-lecie albumu „Toxicity”

Szczególnym elementem całego przedsięwzięcia jest jubileusz albumu „Toxicity”, który świętuje swoje 25-lecie.

Płyta wydana w 2001 roku przyniosła zespołowi światową sławę dzięki takim utworom jak:

„Chop Suey!”,

„Toxicity”,

„Aerials”.

Do dziś album uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł nowoczesnego metalu, a jego wpływ na kolejne pokolenia muzyków pozostaje ogromny.

Z okazji rocznicy fani będą mogli kupić limitowane wydania winylowe przygotowane specjalnie dla każdego sklepu pop-up. Każda lokalizacja otrzyma własną, unikalną wersję kolekcjonerską.

Queens Of The Stone Age i Acid Bath gośćmi specjalnymi trasy

Europejska trasa System Of A Down zapowiada się niezwykle imponująco również pod względem składu wspierających wykonawców.

Na wszystkich koncertach jako goście specjalni wystąpią:

Queens Of The Stone Age,

Acid Bath.

Szczególnie duże emocje budzi obecność Acid Bath, którzy powrócili na scenę w 2025 roku po siedemnastoletniej przerwie.

Dla wielu fanów będzie to jedna z niewielu okazji do zobaczenia tego kultowego zespołu na żywo.

Serj Tankian: „Przeżywamy najlepszy okres jako zespół”

Wokalista System Of A Down, Serj Tankian, przyznał niedawno, że członkowie zespołu znajdują się obecnie w wyjątkowo dobrym momencie swoich relacji.

Według muzyka atmosfera w grupie jest lepsza niż przez wiele wcześniejszych lat. Artyści ponownie spędzają ze sobą czas poza sceną, wspólnie podróżują i odbudowują przyjaźnie, które przez lata były wystawiane na próbę.

Podobne stanowisko przedstawił gitarzysta Daron Malakian, który podkreślił, że mimo różnic charakterów i poglądów członkowie zespołu ponownie odnaleźli wspólny język.

Czy powstanie nowy album System Of A Down?

Od wielu lat jednym z najczęściej zadawanych pytań przez fanów pozostaje kwestia nowego albumu grupy.

Ostatnie pełnowymiarowe wydawnictwa zespołu – „Mezmerize” oraz „Hypnotize” – ukazały się jeszcze w 2005 roku. Choć w 2020 roku grupa niespodziewanie opublikowała utwory „Protect The Land” oraz „Genocidal Humanoidz”, od tamtej pory nie pojawiły się konkretne informacje o nowej płycie.

Członkowie zespołu wielokrotnie podkreślali, że relacje między nimi znacząco się poprawiły, jednak nie oznacza to automatycznie rozpoczęcia prac nad nowym materiałem studyjnym.

Serj Tankian przyznał niedawno, że obecnie nie istnieje gotowy materiał na kolejny album, co oznacza, że fani będą musieli jeszcze poczekać na ewentualne nowe wydawnictwo.