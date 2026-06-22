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Spotify opublikował listę hitów lata 2026

Czego będziemy słuchać w te wakacje?

2026.06.22

opublikował:

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe

Wraz z nadejściem letnich temperatur Spotify przedstawia coroczną listę Hitów lata – utworów, które mają największą szansę zdominować najbliższe miesiące. Tegoroczne zestawienie pokazuje wyraźny trend: słuchacze coraz chętniej sięgają po muzykę, która pozwala oderwać się od codzienności. Taneczne rytmy, chwytliwy pop i pełne emocji przeboje tworzą playlistę, która idealnie wpisuje się w klimat lata.

Muzyczna ucieczka od codzienności

Tegoroczna lista pokazuje jeden wyraźny trend: latem słuchacze szukają muzyki, która pozwala choć na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach. Energetyczne klubowe brzmienia, rytmy inspirowane śródziemnomorskim klimatem oraz utwory przywołujące słoneczne skojarzenia z Kalifornią, Majorką lub Lizboną wpisują się w wakacyjny nastrój i beztroskę. Muzyka taneczna stanowi wspólny mianownik całego zestawienia. Obok światowych gwiazd, takich jak Bebe Rexha, Shakira, Burna Boy czy HUGEL, znalazło się grono viralowych polskich artystów, takich jak Hellfield, Sentino, Majki czy WAC TOJA. To utwory stworzone na festiwale, wakacyjne wyjazdy i letnie celebracje.

Polscy artyści nadal rządzą latem

Choć na liście nie brakuje międzynarodowych gwiazd, polscy artyści wciąż odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu letnich muzycznych trendów. White 2115 wraca z kolejnym wakacyjnym przebojem, MODELKI

stawiają na swój charakterystyczny, inspirowany latino pop, a Kizo, MIÜ i Diiya wnoszą na playlistę zaraźliwą, imprezową energię. Nie mogło też zabraknąć tegorocznego hymnu Męskiego Grania, jednej z najbardziej wyczekiwanych premier każdego lata, która ma szansę na stałe wpisać się w muzyczne wspomnienia tego sezonu.

Jaka jest Twoja piosenka lata?

Od 22 czerwca użytkownicy Spotify w Polsce mogą głosować na swój ulubiony utwór z listy Hity lata 2026. Głosowanie potrwa do 5 lipca, dając fanom szansę wyłonić utwór, który ich zdaniem najlepiej oddaje klimat lata 2026. Użytkownicy wersji bezpłatnej będą mogli oddać jeden głos dziennie, natomiast subskrybenci Premium –
trzy głosy dziennie.

Niezależnie od tego, czy będzie to festiwalowy przebój, utwór towarzyszący wakacyjnym podróżom czy soundtrack długich wieczorów spędzanych z przyjaciółmi, playlista Spotify Hity lata 2026 gromadzi piosenki, które najlepiej oddają atmosferę tego sezonu i łączą słuchaczy wokół wspólnych muzycznych emocji.

Spotify Hity lata 2026 – pełne zestawienie

  1. Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino – Nareszcie
  2. White 2115, VVSimon, Palar, PMBTZ – CALIFORNIA LOVE
  3. MODELKI, Vłodarski – LUBIĘ CIĘ JAK LATO
  4. Tame Impala, JENNIE – Dracula – JENNIE Remix
  5. Hellfield, Sentino, CrackHouse – Mallorca
  6. Kizo, Diiya, MIÜ, clearmind, BeMelo, Koder – POLSKA VIXA
  7. Bebe Rexha, Faithless – New Religion
  8. Gibbs, Kukon, Jonatan – Ty masz
  9. MIÜ, Pezet, Bedoes 2115 – fantazje
  10. Dawid Podsiadło – na błysk
  11. Olivia Rodrigo – stupid song
  12. Major SPZ, Majki – Pach Pach
  13. Shakira, Burna Boy – Dai Dai
  14. David Tango, Sxk – Napalona
  15. Ariana Grande – hate that i made you love me
  16. ANOTR, 54 Ultra – Talk To You (ft. 54 Ultra)
  17. Wac Toja – KOLEJNA NOC
  18. HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté – Movin’ To The Sun
  19. Temper City – Self Aware
  20. Slayyyter – DANCE…

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