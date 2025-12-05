CGM

Słoń kupił psa od swojego fana

"Maluch się nasłuchał głosu swojego nowego taty w ramach socjalu

2025.12.05

opublikował:

Słoń kupił psa od swojego fana

fot. P. Tarasewicz

Słoń właśnie został właścicielem nowego psa. Szczeniak rottweilera został nazwany Salvatore. Podczas odbioru psiaka okazało się, że hodowca był fanem Słoni, co uczyniło cały zakup nietypowym i symbolicznym wydarzeniem.

Hodowca napisał:

„Dziś do swojego domku wyjechał SALVATORE Wolf’s Army, synuś VULKANA i FIFI. Życzę Ci maluszku dużo zdrówka i najlepszego życia, abyś dał wiele radości w swojej nowej rodzinie. To dość dziwne uczucie, kiedy po psa przyjeżdża człowiek tworzący moje playlisty na YouTube. W każdym razie maluch się nasłuchał głosu swojego nowego taty w ramach socjalu.”

