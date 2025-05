Słoń: „Już dawno nie spadły tu żadne bomby, niecałe sto lat to chyba za długo”

fot. mat. pras.

“TOKSYNY” to manifest złotego środka i zdrowego rozsądku. W drugim singlu ze wspólnego projektu Słonia i The Returners usłyszymy historię o skrajnościach, polaryzacji, konfliktach, a także toksycznych ludziach i relacjach. Jak nie dać się w tym zwariować i odzyskać radość życia? Słoń ma na to swoją receptę.

Słoń nie wierzy w „monopol na prawdę”

Druga singlowa odsłona projektu “SOCCER KICK” to refleksja cięższego kalibru. W czasach wszechobecnej polaryzacji i narastających skrajności Słoń zdecydowanie odcina się od tych, co mają “monopol na prawdę”. Dostaje się również wszystkim tym, którzy zamiast być wsparciem, zatruwają nas toksycznymi emocjami i żyją na nasz koszt. Co warto podkreślić w klipie do “TOKSYN” udział wzięli fani Słonia. Reżyserem teledysku ponownie jest Szerszeń.

Fizyczne wydanie albumu nie trafi do sklepów

Po wielu latach dość luźnej współpracy Słoń i The Returners na trwałe połączyli siły tworząc spójną muzyczną całość. „SOCCER KICK” to wypadkowa ostrego i bezkompromisowego rapu poznaniaka z ugruntowanym stylem i jakością pracy jednego z najbardziej rozpoznawalnych duetów producenckich w Polsce. Mini-album “SOCCER KICK” ukaże się wspólnym nakładem Brain Dead Familia oraz 2020 label, a jego premiera została zapowiedziana na piątek 13 czerwca.

Słoń & The Returners – „SOCCER KICK”:

01. SOCCER KICK

02. DEAD MEAT feat. ?

03. WYSTARCZY UŚMIECH feat. ?

04. TOKSYNY

05. CUT ASY

06. PROSTO W ŁEB feat. ?

07. PŁATNY ODPUST feat. ?

08. NIGHTWING

09. BONUS SRAK

Wersja fizyczna albumu dostępna jest jedynie w preorderze. Przedsprzedaż “SOCCER KICK” – wraz z dedykowanym merchem – dostępna jest na stronie www.vulgarus.pl