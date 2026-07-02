Serj Tankian z System of A Down mówi „pie*rzę was” reżimowi Netanjahu za „wykorzystywanie ormiańskiej historii, naszego ludobójstwa i naszego bólu dla własnych korzyści politycznych”

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Serj Tankian skomentował decyzję izraelskiego rządu o uznaniu ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Muzyk oskarżył władze Izraela o wykorzystywanie historii i cierpienia narodu ormiańskiego do celów politycznych, publikując emocjonalne oświadczenie w mediach społecznościowych.

Serj Tankian reaguje na decyzję Izraela

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że jego kraj oficjalnie uznał ludobójstwo Ormian z czasów I wojny światowej. Według izraelskiego rządu decyzja ma być wyrazem uznania historycznej prawdy oraz sprzeciwem wobec negowania zbrodni.

Słowa premiera spotkały się jednak z krytyką części środowisk ormiańskich, w tym samego Serja Tankiana.

Lider System Of A Down oskarża izraelski rząd o polityczne wykorzystywanie historii

Tankian, którego dziadkowie przeżyli ludobójstwo Ormian, przypomniał, że przez wiele lat izraelskie władze nie uznawały tych wydarzeń za ludobójstwo, kierując się relacjami politycznymi z Turcją.

Artysta zarzucił obecnemu rządowi Izraela, że decyzja została podjęta z powodów politycznych, a nie moralnych.

W emocjonalnym wpisie stwierdził, że wykorzystywanie historii jego narodu i tragedii przodków do realizacji bieżących celów politycznych jest nie do zaakceptowania. Na zakończenie swojej wypowiedzi skierował pod adresem izraelskiego rządu wulgarne słowa.

Tankian od lat walczy o pamięć o ludobójstwie Ormian

Serj Tankian od wielu lat angażuje się w działania na rzecz międzynarodowego uznania ludobójstwa Ormian. Temat ten wielokrotnie pojawiał się zarówno w twórczości System Of A Down, jak i w publicznych wypowiedziach muzyka.

Artysta opisał również historię swojej rodziny w autobiografii „Down With The System”, podkreślając, jak ogromny wpływ wydarzenia z 1915 roku miały na kolejne pokolenia Ormian.

Muzyk wcześniej krytykował działania w Strefie Gazy

Nie jest to pierwszy raz, gdy Tankian zabiera głos w sprawach międzynarodowych. W przeszłości wielokrotnie krytykował działania izraelskiego rządu w Strefie Gazy, jednocześnie potępiając atak Hamasu na Izrael i określając go mianem aktu terrorystycznego.

Muzyk podkreśla, że sprzeciwia się przemocy wobec ludności cywilnej niezależnie od konfliktu i od lat angażuje się w działalność społeczną oraz obronę praw człowieka.

System Of A Down kontynuuje europejską trasę koncertową

Mimo głośnych wypowiedzi dotyczących sytuacji międzynarodowej, System Of A Down pozostaje aktywny koncertowo. Zespół obecnie występuje w ramach europejskiej trasy stadionowej, obejmującej koncerty m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech.